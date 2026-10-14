Τηλεθέαση-πρωινή ζώνη: Όταν η πρωτιά στην ψυχαγωγία κρίνεται στο 11%

Snapshot Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη παραμένει χαμηλή, με την πρωτιά στα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο να διαμορφώνεται γύρω στο 11% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 13,6% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό.

Η «Super Κατερίνα» κατέγραψε 8,4% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό.

Οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν μεγαλύτερα μερίδια στο σύνολο, με τους «Αταίριαστους» να φτάνουν 17,2% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό.

Το μαγκαζίνο «10 Παντού» σημείωσε 10,5% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Δύσκολη υπόθεση φαίνεται ότι είναι για τις εκπομπές και τους τηλεαστέρες να κερδίζουν το τηλεοπτικό κοινό. Στην πρωινή ζώνη, η τηλεθέαση κυμαίνεται σε χαμηλές πτήσεις με την πρωτιά στα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο να κρίνεται στο 11%.

Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στο 8,4% του συνόλου και στο 11% του δυναμικού κοινού. O Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 έκανε 13,6% στο σύνολο, αλλά στο δυναμικό κοινό κατέγραψε 10,8%. Η εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR έκανε 8,1% στο σύνολο και 9,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κράτησε παρέα στο 9,9% του συνόλου και στο 8,6% των τηλεθεατών 18-54. Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 3,2% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Τα ποσοστά της ενημέρωσης

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κρατούν σταθερά ένα μεγάλο μερίδιο κοινού στο σύνολο, που χθες μεταφράστηκε στο 17,2%. Η εκπομπή έκανε 10,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, κράτησε το 16,1% του συνόλου και το 8,2% του δυναμικού κοινού. Για το μαγκαζίνο «10 Παντού», τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν 10,5% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης