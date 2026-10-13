Τηλεθέαση: «Πόλεμος» στην πρωινή ζώνη – Οι εκπομπές που «σηκώνουν κεφάλι»

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: «Πόλεμος» στην πρωινή ζώνη – Οι εκπομπές που «σηκώνουν κεφάλι»
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  • Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κατέγραψε 11,5% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό, κερδίζοντας την πρωτιά στους τηλεθεατές 18-54.
  • Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατήρησαν την κορυφή στο σύνολο με 18,9% και σημείωσαν 14,2% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,6% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Happy Day» του ALPHA σημείωσε 16,2% και 19,3% αντίστοιχα.
  • Άλλες εκπομπές όπως το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η «Super Κατερίνα» του ALPHA κινήθηκαν γύρω στο 8,8%-13,8% στο σύνολο και 10%-10,8% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι ενημερωτικές εκπομπές «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσαν 20,1% και 11,8% στο σύνολο αντίστοιχα, με διαφορετικές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό.
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Συνεχίζονται οι «σφοδρές» μάχες στην πρωινή ζώνη, με τις ενημερωτικές εκπομπές να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τα ψυχαγωγικά και infotainment μαγκαζίνο.

Στο slot 09.40-13.00, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε 11,5% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό. Η παρουσιάστρια κέρδισε πρωτιά στους τηλεθεατές 18-54. Στο σύνολο, όμως, οι «Αταίριαστοι» δεν αποχωρίστηκαν την κορυφή καθώς σημείωσαν 18,9%. Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 14,2%.

Η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στο 8,8% στο σύνολο και στο 10,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αντίστοιχα, κράτησε παρέα στο 13,8% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 8,5% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Για το «10 Παντού» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 10,8% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA σημείωσε 16,2% στο σύνολο και 19,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,6% στο σύνολο και 17,3% στους τηλεθεατές 18-54.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 20,1% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» έκανε 11,8% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 7,7% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό. Στο ERTNEWS, η εκπομπή «Συνδέσεις» έκανε 5,9% στο σύνολο και 2,4% στο δυναμικό κοινό.

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