Τηλεθέαση: «Πόλεμος» στην πρωινή ζώνη – Οι εκπομπές που «σηκώνουν κεφάλι»

Snapshot Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κατέγραψε 11,5% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό, κερδίζοντας την πρωτιά στους τηλεθεατές 18-54.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατήρησαν την κορυφή στο σύνολο με 18,9% και σημείωσαν 14,2% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,6% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Happy Day» του ALPHA σημείωσε 16,2% και 19,3% αντίστοιχα.

Άλλες εκπομπές όπως το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η «Super Κατερίνα» του ALPHA κινήθηκαν γύρω στο 8,8%-13,8% στο σύνολο και 10%-10,8% στο δυναμικό κοινό.

Οι ενημερωτικές εκπομπές «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσαν 20,1% και 11,8% στο σύνολο αντίστοιχα, με διαφορετικές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι «σφοδρές» μάχες στην πρωινή ζώνη, με τις ενημερωτικές εκπομπές να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τα ψυχαγωγικά και infotainment μαγκαζίνο.

Στο slot 09.40-13.00, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε 11,5% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό. Η παρουσιάστρια κέρδισε πρωτιά στους τηλεθεατές 18-54. Στο σύνολο, όμως, οι «Αταίριαστοι» δεν αποχωρίστηκαν την κορυφή καθώς σημείωσαν 18,9%. Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 14,2%.

Η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στο 8,8% στο σύνολο και στο 10,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αντίστοιχα, κράτησε παρέα στο 13,8% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 8,5% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Για το «10 Παντού» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 10,8% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA σημείωσε 16,2% στο σύνολο και 19,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,6% στο σύνολο και 17,3% στους τηλεθεατές 18-54.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 20,1% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» έκανε 11,8% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 7,7% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό. Στο ERTNEWS, η εκπομπή «Συνδέσεις» έκανε 5,9% στο σύνολο και 2,4% στο δυναμικό κοινό.