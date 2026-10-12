Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

Ποιοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής
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  • Η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 22,6% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό, κερδίζοντας την πρωινή ζώνη της Κυριακής.
  • Ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA συγκέντρωσε 23% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό από τις 09:15 έως τις 13:00.
  • Το «MEGA Σαββατοκύριακο» στο MEGA κατέγραψε 15,1% στο σύνολο και 8% στο κοινό 18-54, ενώ το «MEGA Non Stop» έφτασε το 9,3% και 7% αντίστοιχα.
  • Οι εκπομπές στο OPEN και την ΕΡΤ κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης, με το «Τώρα Μαζί» στο 7,8% και το «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο 7,1% συνολικά.
  • Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό με ξεκάθαρους νικητές και σημαντική διαφορά στα ποσοστά μεταξύ των εκπομπών.
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Δύσκολη πίστα αποδεικνύεται η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου για τους αστέρες της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Οι εκπομπές είναι πολλές, ο ανταγωνισμός σκληρός, ωστόσο η πίτα της τηλεθέασης δεν φαίνεται να μοιράζεται ιδιαίτερα αφού υπάρχουν ξεκάθαροι νικητές.

Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Καλημέρα» κατέγραψε 22,6% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας τις εντυπώσεις στην πολύ πρωινή ζώνη. Το «Ρεπορτάζ στις 10», που πήρε το lead in, σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, το μαγκαζίνο «MEGA Σαββατοκύριακο» βρέθηκε στο 15,1% του συνόλου και στο 8% των τηλεθεατών 18-54. Στη συνέχεια, το «MEGA Non Stop» έκανε 9,3% και 7% αντίστοιχα.

Στον ALPHA, ο Νίκος Μάνεσης -από τις 09.15 έως τις 13.00- κράτησε παρέα στο 23% του συνόλου και στο 15,4% του δυναμικού κοινού δείχνοντας τη δυναμική του. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Τώρα Μαζί» κατέγραψε 7,8% και 4,3% αντίστοιχα. Η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», που ακολούθησε, έκανε 5,5% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο μετερίζι της δημόσιας τηλεόρασης, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ERTNEWS κατέγραψε 7,1% στο σύνολο και 4,6% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» έκανε 4,3% και 4,5% σε σύνολο και τηλεθεατές 18-54.

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