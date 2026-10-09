Tηλεθέαση: Ποια σειρά έκανε τη διαφορά στη βραδινή ζώνη

Snapshot σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA κατέγραψε υψηλή τηλεθέαση με 17,1% στο σύνολο και 16,9% στο δυναμικό κοινό την Πέμπτη βράδυ.

Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» στον ALPHA σημείωσε 14,2% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Μπλε ώρες» στον ΣΚΑΪ διατήρησαν σημαντικό ποσοστό με 14,9% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» σημείωσε 9,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» κατέγραψαν 14% και 9,2% αντίστοιχα.

Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στον ΑΝΤ1 είχε 14,7% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «First Dates» στο STAR σημείωσε 6,8% και 8,5% αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Οι τηλεθεατές ακόμη αναζητούν τις σειρές που θα τους καθηλώσουν, με την πίτα της τηλεθέασης να μοιράζεται κάθε βράδυ. Τι συνέβη, όμως, το βράδυ της Πέμπτης;

Η νέα παραγωγή μυθοπλασίας του ALPHA, «Μια γυναίκα», ανέβασε στροφές καταγράφοντας 17,1% στο σύνολο και 16,9% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», που είχε πάρει τη σκυτάλη και προβλήθηκε από τις 21.00 έως τις 22.00, κράτησε παρέα στο 14,2% του συνόλου και στο 14,3% του δυναμικού κοινού.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» σημείωσαν 14,9% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά του Αντρέα Γεωργίου, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, καταφέρνει να κρατά ένα σημαντικό ποσοστό στο σύνολο.

Στο MEGA, το σίριαλ «Κάμπινγκ» έκανε 9,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησαν, σημείωσαν 14% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» βρέθηκε στο 14,7% του συνόλου και στο 9% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, το «First Dates» έκανε 6,8% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό.

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