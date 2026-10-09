Οι σειρές που έρχονται και φιλοδοξούν να αλλάξουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

Snapshot Η φετινή σεζόν στην ελληνική μυθοπλασία ξεκίνησε με χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά τηλεθέασης, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το «Σόι σου» στον ALPHA.

Το MEGA ετοιμάζει την κωμωδία «Νταντά της Γειτονιάς», που αφηγείται την ιστορία ενός συνταξιούχου δασκάλου που γίνεται νταντά μέσα από ένα κρατικό πρόγραμμα.

Η σειρά εποχής «Κανακαρά» στο MEGA παρουσιάζει την κοινωνική δομή των Δωδεκανήσων τη δεκαετία του 1950, εστιάζοντας στη σχέση δύο αδελφών και τις θυσίες που απαιτούνται.

Ο ALPHA προβάλλει τη δραματική σειρά «Για σένα», όπου δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους ενώνονται μέσα από αποκαλύψεις μυστικών και οικογενειακές συγκρούσεις.

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει τη δραματική σειρά «Σπιλιάδες», με θέμα μια γυναίκα που ξαναγεννιέται χωρίς μνήμη και πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ζωές, ενώ η φίλη της προσπαθεί να της κλέψει την παλιά ζωή. Snapshot powered by AI

Η φετινή σεζόν φαίνεται πως έχει ξεκινήσει «ζόρικα» για την ελληνική μυθοπλασία. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το «Σόι σου» στον ALPHA, μέχρι στιγμής καμία σειρά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει δυναμικά το κοινό, με τα μηχανάκια της Nielsen να καταγράφουν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά τηλεθέασης. Τα 20άρια και τα 25άρια που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στις μεγάλες παραγωγές αναζητούνται, την ώρα που το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στα επιτελεία των σταθμών, πάντως, κρατούν ακόμη αρκετά δυνατά χαρτιά. Σενάρια που έχουν ήδη διαφημιστεί, πολυαναμενόμενες παραγωγές με γνωστά ονόματα παραμένουν στην αναμονή, περιμένοντας τη στιγμή που θα κάνουν την είσοδό τους στη μικρή οθόνη. Ποιες είναι οι σειρές που περιμένουμε να κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διάστημα και φιλοδοξούν να γυρίσουν το παιχνίδι της τηλεθέασης;

Στο MEGA, έχει ανακοινωθεί η κωμωδία «Νταντά της Γειτονιάς». Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος. Από τότε που έχασε τη γυναίκα του, η ζωή του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά του, η νεαρή Χριστίνα (Ρένα Λύκου) πασχίζει να μεγαλώσει μόνη τα δυο παιδιά της, την 7χρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα σαντουιτσάδικο. Ένα γραφειοκρατικό λάθος θα διασταυρώσει τους δρόμους τους, όταν ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα - το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ - να εργαστεί ως Νταντά της Γειτονιάς. Τα παιδιά που καλείται να φροντίσει είναι η Ελευθερία και ο Κλεομένης. Αυτή η τυχαία συνεργασία μεταξύ Γιάννη και Χριστίνας θα αναγκάσει τους ισχυρούς χαρακτήρες τους - που διαφωνούν σχεδόν στα πάντα - να συνυπάρξουν.

Στο ίδιο κανάλι, με τελείως διαφορετική όμως προσέγγιση, θα δούμε τη σειρά εποχής «Κανακαρά». Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου, η νέα παραγωγή έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου o άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο. Στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του 50’, σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας. Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό. Σύμφωνα με την ιστορία οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές. Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών. Έβελυν Ασουάντ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Καραμίχος, Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρος Καραγιάννης, Θανάσης Καφενταράκης, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανος Κυριακίδης, Νίκος Νικολάου, Σταυριανός Ξενουδάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Βλάσης Πασιούδης, Τίτος Πίνακας, Σπύρος Τσεκούρας, θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους.

Ο ALPHA έχει παράδοση στις επιτυχημένες παραγωγές και το «Για σένα» είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος αναζητά απαντήσεις για τη γυναίκα του. Εκείνη παλεύει να προστατεύσει ένα παιδί. Οι δρόμοι τους συναντιούνται σε μια αλήθεια που κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει ολόκληρη. Όσο όμως πλησιάζουν τη Μυρτώ, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Και όσο τα μυστικά αποκαλύπτονται τόσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν λόγο να τα κρατήσουν θαμμένα. Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) βρίσκεται στην καρδιά ενός μυστηρίου που απειλεί όσα έχτισε. Ο Χάρης (Νικόλας Παπαγιάννης) παίζει το δικό του επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης) κουβαλά το δικό του παρελθόν. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη), η γυναίκα που κράτησε μόνη της την οικογένεια όρθια, ξέρει πως κάποια μυστικά του παρελθόντος δεν μένουν θαμμένα για πάντα. Και γύρω τους, έρωτες, συμμαχίες, συγκρούσεις και προδοσίες φέρνουν στο φως νέα κομμάτια μιας ιστορίας που κανείς δεν γνωρίζει ολόκληρη.

Και ο ΑΝΤ1, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα με τον Γιώργο Παπαβασιλείου να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη Μαρία Γεωργιάδου το σενάριο. Όταν μία γυναίκα θεωρείται νεκρή μετά από μια καταιγίδα, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της. Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, πρωταγωνιστούν.

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