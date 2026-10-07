Τότε και Τώρα: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά στον ΣΚΑΪ;

Snapshot Η σειρά «Τότε και Τώρα» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέα επεισόδια.

Οι χαρακτήρες Τάκης-Σπύρος και Σούλα-Βαλέρια αντιμετωπίζουν κρίση μέσης ηλικίας και την πρόκληση του χρόνου.

Ο Τάκης προσπαθεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω, ενώ η Βαλέρια επιχειρεί μια ριζική ανανέωση επηρεασμένη από νεότερη γενιά συναδέλφων.

Η σειρά αναδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι η γήρανση, αλλά η απελπισμένη προσπάθεια να κρυφτεί αυτή.

Στη νέα σεζόν συμμετέχουν ως special guests ο Ηλίας Βαλάσης και η Δανάη Μικέδη Προδρόμου. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 22.30, η σειρά «Τότε και Τώρα» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με νέα επεισόδια.

Ο Τάκης-Σπύρος και η Σούλα-Βαλέρια ξαναχτυπούν! Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη έρχονται «στον τόπο του εγκλήματος» και η νέα σεζόν ξεκινά με τον Τάκη στο ΤΟΤΕ και τη Βαλέρια στο ΤΩΡΑ να παθαίνουν… κρίση μέση ηλικίας! Special guests, ο Ηλίας Βαλάσης και η Δανάη Μικέδη Προδρόμου.

Κανείς δεν ξεφεύγει από την κρίση μέσης ηλικίας! Κοντά στα 40, και τα δύο ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με τον χρόνο και την ανάγκη να αποδείξουν ότι… δεν μεγάλωσαν!

Στο «τότε», ο Τάκης βλέπει παντού σημάδια γήρανσης και αποφασίζει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, με τη Σούλα να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη.

Στο «τώρα», η Βαλέρια, επηρεασμένη από μια Gen Z συνάδελφο, αποφασίζει πως χρειάζεται επειγόντως ανανέωση.

Το extreme makeover της αφήνει τον Σπύρο άφωνο. Τελικά, και οι δύο θα χρειαστεί να πιάσουν πάτο για να καταλάβουν πως το να μεγαλώνεις δεν είναι το πρόβλημα - το να προσπαθείς απεγνωσμένα να το κρύψεις είναι!

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