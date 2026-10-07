Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

Snapshot Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον ΑΝΤ1 μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια.

Η απόφαση να μην ανανεωθεί η συνεργασία ελήφθη για λόγους αρχής.

Παρά το τέλος, η ομάδα ευχαρίστησε θερμά τον ΑΝΤ1 και τους συνεργάτες τους για τη μακροχρόνια συνεργασία.

Μετά το τέλος της περσινής σεζόν υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ ΑΝΤ1 και Κανάκη, αλλά το χάσμα μεταξύ τους παραμένει αγεφύρωτο.

Η συνεργασία μεταξύ ΑΝΤ1 και Αντώνη Κανάκη ολοκληρώνεται με το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Snapshot powered by AI

Με μία λιτή αλλά περιεκτική ανακοίνωση, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδατου γνωστοποιήσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον ΑΝΤ1.

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μαςαπόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια,αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους μετους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστεολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΑΝΤ1 και Αντώνης Κανάκης, μετά το τέλος της περσινής σεζόν, βρίσκοντανσε επαφές και συζητήσεις. Ωστόσο, το χάσμα αποδείχτηκε αγεφύρωτο και έναμεγάλο κεφάλαιο ολοκληρώνεται.

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