Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

Καθημερινά, από πολύ νωρίς, ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα προσπαθώντας να κερδίσουν το κοινό. Η τηλεθέαση δείχνει τους νικητές, εκείνους που ξεχωρίζουν στην αρένα.

Χθες Τρίτη, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 12,1% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση στο εν λόγω μερίδιο. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 16,2% του συνόλου και στο 12,7% του δυναμικού κοινού. Η Σίσσυ Χρηστίδου, στην καθημερινή αρένα του MEGA, με το «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε στο 10,1% του συνόλου και στο 11,5% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 7,5% και 8,6% αντίστοιχα.

Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 17,6% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 13,4% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Για το «10 Παντού» του OPEN τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 11,2% στο σύνολο και 2,6% στο δυναμικό κοινό.

Τι είδε το κοινό στην πολύ πρωινή ζώνη;

Το «Happy Day» στον ALPHA κράτησε συντροφιά στο 12,9% του συνόλου και στο 18,3% του δυναμικού κοινού. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε στο σύνολο 20,2% και 16,6% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, το μαγκαζίνο «Σήμερα» έκανε 19,2% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 άγγιξε το 10,5% του συνόλου και το 8,2% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» έκανε 12,1% στο σύνολο και 6% στους τηλεθεατές 18-54.

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