Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

Snapshot Ο ΑΝΤ1 και ο Αντώνης Κανάκης τερματίζουν την πολυετή συνεργασία τους μετά από μήνες διαπραγματεύσεων χωρίς συμφωνία.

Ο ΑΝΤ1 εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα των Ράδιο Αρβύλα για τη συνεργασία τους.

Η ομάδα των Ράδιο Αρβύλα ανακοίνωσε την απόφασή της να μην ανανεώσει τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1 για λόγους αρχής.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών διήρκησε σχεδόν τριάντα χρόνια και ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Και οι δύο πλευρές ευχήθηκαν η μία στην άλλη επιτυχία για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο ΑΝΤ1 προχώρησε σε ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη.

Ο ΑΝΤ1 και ο Αντώνης Κανάκης διακόπτουν μία πολυετή συνεργασία, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Από τα γραφεία του Αμαρουσίου δεν βγήκε λευκός καπνός, με το κανάλι να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση για το «διαζύγιο».

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των Ράδιο Αρβύλα ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα», αναφέρεται.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ράδιο Αρβύλα»: «Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

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