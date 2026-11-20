Του Γιάννη Σκουφή

Οι μεγάλες οθόνες έχουν πλέον καταλάβει σημαντικό μέρος του ταμπλό στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως η Mercedes-Benz εξετάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να προσθέτει ακόμη περισσότερες ψηφιακές επιφάνειες θέλει να αξιοποιήσει το ίδιο το παρμπρίζ ως οθόνη προβολής.

Η νέα τεχνολογία ονομάζεται Holo Display και βρίσκεται ήδη σε στάδιο εξέλιξης. Βασίζεται σε έναν προβολέα ενσωματωμένο στο ταμπλό, ο οποίος στέλνει εικόνες προς το παρμπρίζ. Το γυαλί διαθέτει μια ειδική διαφανή μεμβράνη με ολογραφικά οπτικά στοιχεία, τα οποία αντανακλούν επιλεκτικά το φως του προβολέα, δημιουργώντας εικόνες που παραμένουν ευδιάκριτες ακόμη και κάτω από έντονη ηλιοφάνεια.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πληροφορίες εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζονται, ενώ το παρμπρίζ διατηρεί τη διαφάνειά του όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται. Επιπλέον, η Mercedes-Benz υποστηρίζει ότι μπορεί να ελέγχει τις γωνίες θέασης, ώστε ο οδηγός να μην βλέπει το περιεχόμενο που προβάλλεται μπροστά από τον συνοδηγό και αντίστροφα.

Οι πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν οδηγίες πλοήγησης, πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος, βιντεοκλήσεις και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξέλιξη της φιλοσοφίας των Head-up Display, με πολύ περισσότερες δυνατότητες προβολής.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία εξελίσσει τεχνολογία LED ενσωματωμένη στα τζάμια, η οποία θα μπορούσε να εμφανίζει προειδοποιήσεις και πληροφορίες προς τους υπόλοιπους οδηγούς, για παράδειγμα στο πίσω παρμπρίζ.

Προς το παρόν, το Holo Display παραμένει πειραματική τεχνολογία και δεν είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή. Η Mercedes-Benz δεν έχει ανακοινώσει πότε ή σε ποιο μοντέλο θα μπορούσε να κάνει την εμφάνισή του.