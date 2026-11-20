Snapshot Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες έως 25°C, ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι 6-7 μποφόρ και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, με περιορισμένες βροχές και άνεμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις με ημερήσια ύψη έως 22 χιλιοστά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Η αλλαγή του καιρού θα επαναφέρει σταδιακά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ήπιων καιρικών συνθηκών.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι προκαλούν τοπικές ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Ο καιρός διατηρεί τα χαρακτηριστικά μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, καθώς και σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Παρά τη μικρή σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η ουσιαστική μεταβολή αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και κυρίως από την Τρίτη.

Περιορισμένες βροχές, αλλά ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι

Οι σημερινές βροχοπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα. Τα ύψη βροχής αναμένεται να είναι γενικά μικρά, στις περισσότερες περιοχές έως 10 χιλιοστά.

Περισσότερο αξιοσημείωτη θα είναι η ένταση των ανέμων. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηπειρωτικές περιοχές και κυρίως στα ορεινά, όπου οι ριπές μπορούν τοπικά να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ενίσχυση αυτή σχετίζεται με την επικράτηση της νοτιοδυτικής ροής και την αλληλεπίδρασή της με το ανάγλυφο της χώρας.

Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 22 βαθμούς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 25 βαθμούς. Ανάλογες τιμές ενδέχεται να σημειωθούν και στη νότια νησιωτική χώρα.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά διαδραματίζουν οι καταβατικοί δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι, καθώς κατέρχονται από την Πίνδο και τις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, θερμαίνονται και δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για υψηλές θερμοκρασίες.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 22 βαθμούς. Σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής, όπως η Σίνδος, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 24 βαθμούς.

Σαββατοκύριακο: Λίγες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου οι βροχές θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, με τα προβλεπόμενα ύψη υετού να μην ξεπερνούν γενικά τα 3 χιλιοστά. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στη βόρεια Ελλάδα να κυμαίνονται από 16 έως 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες κεντρικές περιοχές από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η πτώση θα συνεχιστεί, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 14 έως 17 βαθμούς. Στα κεντρικά οι τιμές θα διατηρηθούν περίπου στους 19 με 21 βαθμούς.

Παρά τη σταδιακή υποχώρηση, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή.

Από τη Δευτέρα περισσότερες βροχές – Την Τρίτη η αισθητή αλλαγή

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου διαφαίνεται μια μεταβολή των καιρικών συνθηκών, με περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Τα μεγαλύτερα προβλεπόμενα ημερήσια ύψη βροχής τη Δευτέρα προσεγγίζουν τα 22 χιλιοστά, ενώ από την Τρίτη και μετά οι βροχές εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τη Δευτέρα προς την Τρίτη, με την πτώση να γίνεται περισσότερο αισθητή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να επαναφέρει σταδιακά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά στον καιρό, ύστερα από ένα παρατεταμένο διάστημα ιδιαίτερα ήπιων θερμοκρασιών.

Συμπερασματικά

Ο Νοέμβριος εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο αρχές φθινοπώρου παρά την περίοδο λίγο πριν από την έναρξη του χειμώνα. Η ζέστη θα επιμείνει και το επόμενο τριήμερο, με τους ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους να αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο του καιρού σήμερα.

Οι βροχές του Σαββατοκύριακου θα είναι περιορισμένες, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται αύξηση των φαινομένων και από την Τρίτη μια πιο ουσιαστική υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η ατμόσφαιρα, επομένως, αρχίζει σταδιακά να αποκτά πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα, χωρίς όμως να διαφαίνεται ακόμη κάποια απότομη μετάβαση σε χειμωνιάτικες συνθήκες.

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