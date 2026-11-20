Τροχαίο στην Ομόνοια: Δύο τραυματίες μοτοσυκλετιστές
Τροχαίο με δύο μοτοσυκλετιστές σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια
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- Οι δύο μοτοσυκλετιστές τραυματίστηκαν ελαφρά.
- Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
- Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της σύγκρουσης.
Τροχαίο με δύο μοτοσυκλετιστές σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/11), στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια.
Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο που
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της σύγκρουσης.
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