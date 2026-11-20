Snapshot Οι δύο μοτοσυκλετιστές τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Τροχαίο με δύο μοτοσυκλετιστές σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/11), στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο που

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της σύγκρουσης.