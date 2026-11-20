Snapshot Η οικογένεια Χουάνγκ διατηρεί σημαντικές στρατηγικές θέσεις και μετοχικά πακέτα στην Nvidia, παρά την παραίτηση του ιδρυτή Τζένσεν Χουάνγκ λόγω σκανδάλου.

Τα δύο παιδιά του Τζένσεν, Σπένσερ και Μάντισον, καθώς και ο γαμπρός τους Νίκο Καπρέζ, κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις με εκατομμυριούχους μισθούς στην εταιρεία.

Η Μάντισον και ο Νίκο έχουν οξύθυμο χαρακτήρα και προκαλούν συχνές συγκρούσεις στο εσωτερικό της εταιρείας.

Ο Σπένσερ ηγείται της στρατηγικής προϊόντων για το λογισμικό ρομποτικής της Nvidia, ενισχύοντας τη θέση της οικογένειας στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Η οικογένεια Χουάνγκ παραμένει σημαντικός μέτοχος της Nvidia, με το φιλανθρωπικό τους ίδρυμα να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μετοχές της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Μπορεί η οικογένεια Τζένσεν Χουάνγκ να βιώνει δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις, όμως δεν έχει αποσυρθεί σε καμία γωνιά.

Τι κι αν ο ιδρυτής της Nvidia απομακρύνθηκε με το πρόσχημα της παραίτησης, υπό το βάρος του σκανδάλου απιστίας - κατασκοπείας, η εταιρία δύσκολα θα απαλλαγεί από την οικογένεια Χουάνγκ, καθώς εξακολουθεί να ελέγχει ένα μετοχικό πακέτο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και η σύζυγός του, Λόρι, παρευρίσκονται σε επίσημη δεξίωση στο Κάστρο του Γουίνδσορ στην Αγγλία (Σεπτέμβριος 2025) Pool ReutersKevin Lamarque/via AP

Τα δύο παιδιά του και ο γαμπρός του παραμένουν σε στρατηγικές θέσεις, με μισθούς εκατομμυρίων, κάνοντας κουμάντο και φωνάζοντας σε όποιον διαφωνεί, όπως περιγράφουν το κλίμα που επικρατεί, καλά πληροφορημένες πηγές. Τα παιδιά που είχαν κάποτε ορκιστεί, «ποτέ με τον μπαμπά».

Λίγο πάνω από τριάντα ετών, ο Σπένσερ (κινεζικό όνομα Shengbin) και η αδελφή του Μάντισον (κινεζικό όνομα Minshan), μεγάλωσαν ορκιζόμενοι ότι δεν θα ακολουθούσαν ποτέ τα βήματα του πατέρα τους.

Τελικά, όμως, και οι δύο εγκατέλειψαν τους δρόμους που είχαν επιλέξει και έγιναν στελέχη της Nvidia, σίγουρα όχι από τα λιγότερο αμειβόμενα.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που κατέθεσε η εταιρεία στην SEC (την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), για το οικονομικό έτος 2026 η κόρη έχει μισθό 1.232.000 δολάρια, ενώ ο γιος κερδίζει λίγο περισσότερα: 1.320.000 δολάρια.

Όχι και άσχημα για μια κοπέλα που ήθελε να γίνει σεφ και σομελιέ (για το οποίο πήρε μάλιστα το δίπλωμα το 2015 στο Le Cordon Bleu του Λονδίνου) και που το 2020 αποδέχτηκε να εργαστεί στην Nvidia ως ασκούμενη. Και για έναν νεαρό που άνοιξε ένα μπαρ στην Ταϊβάν (αλλά δεν πήγαινε και πολύ καλά και αναγκάστηκε να το κλείσει) και που μόλις το 2022 αποδέχτηκε να εργαστεί στην εταιρεία που ίδρυσε ο πατέρας του, αφού για χρόνια έλεγε το πιο διαψευσμένο «ποτέ».

Η Μάντισον, είναι ανώτερη διευθύντρια μάρκετινγκ και προϊόντων για τις πλατφόρμες φυσικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο σύζυγος της Μάντισον, ο πρώην Ελβετός σκιέρ Νίκο Καπρέζ, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου σε με μια πολυτελή τελετή, προσλήφθηκε από την Nvidia το 2024 και τον Ιανουάριο του 2026 είχε ήδη προαχθεί σε γενικό διευθυντή και αντιπρόεδρο του τμήματος για την παγκόσμια ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, τον πιο στρατηγικό τομέα του κολοσσού.

Φέρεται να έχει τον ίδιο οξύθυμο χαρακτήρα με τον πατέρα της και τσακώνεται δημόσια ακόμη και με τον αδελφό της.

Ο Νίκο Καπρέζ, αντιπρόεδρος για την ανάπτυξη της παγκόσμιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia (αριστερά), και η σύζυγός του Μάντισον Χουάνγκ, ανώτερη διευθύντρια μάρκετινγκ προϊόντων της Nvidia, φτάνουν στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον (Οκτώβριος 2026) AP/Jacquelyn Martin

Σε μία από αυτές τις εκρήξεις της τους επέπληξε όλους – συμπεριλαμβανομένου του αδελφού της Σπένσερ – αποκαλώντας τους «νεκρά πρόσωπα». Σε μια άλλη τους χαρακτήρισε «χρυσόψαρα». Τον Φεβρουάριο, σε μια άλλη συνάντηση, επιτέθηκε στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία τώρα έχει αναλάβει προσωρινά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλώντας την «ελάφι που έχει τυφλωθεί από τα φώτα».

Σε μια άλλη συνάντηση γέμισε την αίθουσα με κραυγές, επιτιθέμενη στον πρώην αντιπρόεδρο της Nvidia, Τζέι Πούρι, τον οποίο κατηγόρησε ότι ήταν «εντελώς απροετοίμαστος». Ο Πούρι απάντησε: «Αν σταματήσεις να φωνάζεις, μπορώ να μιλήσω κι εγώ». Αλλά ήταν μάταιο: έφυγε από τη συνάντηση αισθάνθηκε αδιαθεσία και έξι μήνες αργότερα παραιτήθηκε από την εταιρεία.

Ο Σπένσερ, όπως γράφει η ίδια η εταιρεία στο εταιρικό της blog, «καθοδηγεί τη στρατηγική προϊόντων για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο λογισμικού ρομποτικής της NVIDIA, το οποίο εκτείνεται από την προσομοίωση έως την εκμάθηση των ρομπότ, από τα συνθετικά δεδομένα έως τις ροές εργασίας “real-to-sim” και την υποδομή που απαιτείται για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την υλοποίηση όλο και πιο ικανών αυτόνομων μηχανών».

Ο Spencer Huang, υπεύθυνος της σειράς προϊόντων της NVIDIA, εκφωνεί ομιλία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Hon Hai Tech Day (HHTD 25) στο Εκθεσιακό Κέντρο Nangang στην Ταϊπέι της Ταϊβάν - (Νοέμβριος 2025) AP/Chiang Ying-ying

Όλοι κατέχουν στρατηγικές θέσεις και έχουν πλήρη επίγνωση, τα τελευταία χρόνια, της δύναμης του επωνύμου τους.

Υπάρχει ένας δεύτερος ουσιαστικός λόγος για τον οποίο είναι περίπλοκο να διαχωριστεί η Nvidia από την οικογενειακή φατρία: εκτός από το ότι γνωρίζουν όλα τα μυστικά της εταιρείας και έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο εξουσίας στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο που συνδέεται με αυτούς, οι Χουάνγκ είναι επίσης σημαντικοί μέτοχοι της εταιρείας που, πριν από το σκάνδαλο, ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο από άποψη κεφαλαιοποίησης.

Ο ιδρυτής Τζένσεν κατείχε στις αρχές του έτους το 3,58% του μετοχικού κεφαλαίου, σχεδόν το μισό του πρώτου μετόχου, που είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο BlackRock με το 7,43%, ενώ πρέπει ακόμη να αποδεσμευθούν και άλλα πακέτα μετοχών που έχουν ήδη χορηγηθεί ως ανταμοιβή για τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών (εκτός αν ανακληθούν μετά το σκάνδαλο).

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Τζένσεν και της συζύγου του Λόρι Χουάνγκ διαθέτει καθαρή αξία 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μετοχές της Nvidia που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια των ετών.

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