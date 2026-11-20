Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:16 τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/11.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 27,5 χλμ. και επίκεντρο 29 χλμ. νοτιοανατολικά του Κεριού Ζακύνθου.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο ανέφερε ως επίκεντρο τα 36 χλμ. νοτιοδυτικά του Πύργου Ηλείας.

Ο σεισμός χαρακτηρίστηκε ασθενής και σημειώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/11), στις 05:16, σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νότια της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 27,5 χλμ. και το επίκεντρο στα 29 χλμ. νοτιοανατολικά του Κεριού Ζακύνθου

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,7 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 36 χλμ. νοτιοδυτικά του Πύργου Ηλείας.

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