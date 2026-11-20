Snapshot Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της Καλιφόρνιας, ειδικά σε Πασίφικ Παλισέιντς, Μαλιμπού και Αλταντένα.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη εκκένωση λόγω της ευαλωτότητας του εδάφους στις καμένες εκτάσεις.

Η ένταση της βροχόπτωσης στο Σαν Φρανσίσκο έφτασε σε σπάνια επίπεδα που καταγράφονται λιγότερο από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980.

Οι προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα θα παραμείνουν σε ισχύ και στις 20 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η νέα κακοκαιρία που πλήττει την Καλιφόρνια, με καταρρακτώδεις βροχές να έχουν πλημμυρίσει δρόμους στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς εκτός από τις πλημμύρες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές που είχαν καταστραφεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025.

Στο Λος Άντζελες, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες το πρωί της Πέμπτης (19/11), με το Βόρειο Χόλιγουντ να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, πυροσβέστες απεγκλώβισαν οδηγό από αυτοκίνητο που είχε σχεδόν καλυφθεί από τα νερά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα να κινούνται σε πλημμυρισμένους δρόμους, με τη στάθμη του νερού να φτάνει μέχρι τις πόρτες τους.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Σαν Φρανσίσκο, όπου την Τετάρτη καταγράφηκαν σχεδόν επτά εκατοστά βροχής στο κέντρο της πόλης. Εικόνες με αυτόνομα ταξί και οχήματα διανομών να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Σουάιν, ειδικό στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, η ένταση της ωριαίας βροχόπτωσης στο Σαν Φρανσίσκο έφτασε σε επίπεδα που έχουν καταγραφεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980.

Σε επιφυλακή οι πυρόπληκτες περιοχές

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στο Πασίφικ Παλισέιντς, το Μαλιμπού και την Αλταντένα, περιοχές που είχαν υποστεί τεράστιες καταστροφές από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου 2025, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εφόσον χρειαστεί, καθώς το έδαφος στις καμένες εκτάσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε κατολισθήσεις λάσπης και φερτών υλικών.

«Κάθε κάτοικος του Λος Άντζελες πρέπει να πάρει στα σοβαρά αυτή την κακοκαιρία», δήλωσε η δήμαρχος Κάρεν Μπας, προειδοποιώντας ότι η μεγάλη ποσότητα βροχής σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις.

Οι προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ και την Παρασκευή (20/11).

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