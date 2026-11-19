Ο Γιώργος Μπατζώκας στον αγώνα με τη Ντουμπάι BC όπου εκτόξευσε τις αδιανόητες ύβρεις

Snapshot Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της ΕΟΕ εξετάζει την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα για ύβρεις σε φιλάθλους στο Ντουμπάι τον Φεβρουάριο του 2026.

Κατά την απολογία του, ο Μπαρτζώκας αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη και ισχυρίστηκε ότι αντέδρασε λόγω προκλήσεων από φιλάθλους.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αγώνα Euroleague το 2025-2026 στο Ντουμπάι, όταν ο Μπαρτζώκας απηύθυνε ύβρεις σε φιλάθλους που προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η συζήτηση επί της καταγγελίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, για το αδιανόητο παραλήρημα του προπονητή της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τις ύβρεις που εκτόξευσε κατά φιλάθλου, στο Ντουμπάι, τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΕΦΙΠΗΔ δίνουν το παρών τόσο ο ίδιος ο προπονητής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όσο και υψηλόβαθμα στελέχη όπως ο Χρήστος Μπαφές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά την απολογία του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη για τις αδιανόητες ύβρεις που εκτόξευσε κατά της φιλάθλου, όπως «π@@τ@@α» και «θα σας γ@μ@@ω», αλλά έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ούτε λίγο, ούτε πολύ πως αντέδρασε έτσι γιατί έγινε… δέκτης προκλήσεων (!). Μάλιστα έφτασε σε σημείο να υποστηρίξει πως… τον βρίζουν στα γήπεδα και «δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του»!

Σε αυτό τον πλαίσιο και δίχως ίχνος μεταμέλειας, ο προπονητής της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως… δεν προσέβαλε το φίλαθλο πνεύμα με τις εν λόγω ύβρεις καφενειακού επιπέδου, απεναντίας ισχυρίστηκε πως «προάγει (!) το φίλαθλο πνεύμα με τον τρόπο που φέρεται στους αντιπάλους του».

Η αδιανόητη υπόθεση

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της τοπικής ομάδας και της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Euroleague της περιόδου 2025-2026.

Τότε, μια φίλαθλος που βρισκόταν στις κερκίδες, βλέποντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε κατάστασης αλλοφροσύνης του φώναζε να ηρεμήσει για να εισπράξει την απάντηση: «Άντε γ@μ@@@υ μωρή π@@τ@@».

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Το επεισόδιο συνεχίστηκε καθώς ο προπονητής της ΚΑΕ Ολυμπιακός ως άλλος χούλιγκαν, έψαχνε έναν άλλο φίλαθλο, λέγοντας: «Έλα εδώ ρε α@@@δ@… Δεν σου φτάνουν τα γ@μ@@@α που έχετε φάει».

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