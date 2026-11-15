Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» - Βίντεο

Snapshot Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο ντέρμπι Άρης-Ολυμπιακός στο «Παλέ».

Ο προπονητής των ερυθρολεύκων διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές, αποκαλώντας τους «νούμερα».

Η αποβολή του συνέβη στα μέσα της τέταρτης περιόδου, αυξάνοντας την ένταση στο γήπεδο.

Μετά την αποβολή, ο Χρήστος Παππάς ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή για το υπόλοιπο του αγώνα. Snapshot powered by AI

Ένταση επικράτησε στο ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στα μέσα της τέταρτης περιόδου, έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, με την αντίδρασή του να οδηγεί στην αποβολή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φαίνεται να καταγράφονται στο σχετικό βίντεο, ο Μπαρτζώκας φέρεται να αποκάλεσε «νούμερα» τους διαιτητές, σε μια στιγμή που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους στο «Παλέ».

Δείτε το βίντεο στο onsports.gr

Η στιγμή της αποβολής:

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με τον Χρήστο Παππά να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

https://www.instagram.com/p/DfxWjfbgYLD/

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