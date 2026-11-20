Snapshot Οι Χούθι πραγματοποίησαν επίθεση σε ουρανοξύστη στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District του Ριάντ.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και τόνισε το δικαίωμα της χώρας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της.

Η επίθεση στόχευσε έναν κρίσιμο οικονομικό κόμβο που φιλοξενεί σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις επιθέσεις και να εφαρμόσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η αντίδραση του Ριάντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης χωρίς να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα. Snapshot powered by AI

Επίθεση των Χούθι σε ουρανοξύστη στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ καταδίκασε η Σαουδική Αραβία, προειδοποιώντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της χώρας.

Στόχος έγινε κτήριο στην περιοχή King Abdullah Financial District (KAFD), όπου συγκεντρώνονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας. Πρόκειται για τη σύγχρονη οικονομική συνοικία της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, η οποία αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας του Ριάντ να εξελιχθεί σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο.

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών στόχων, κάνοντας ειδική αναφορά στο πλήγμα κατά του κτιρίου στο οικονομικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι το βασίλειο διατηρεί «το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για την υπεράσπιση της κυριαρχίας του, την προστασία των εθνικών του υποδομών και την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της, να εφαρμόσει τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να καταδικάσει τις επιθέσεις.

Το πλήγμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της περιοχής στην οποία σημειώθηκε. Το King Abdullah Financial District αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κόμβους της Σαουδικής Αραβίας, στεγάζοντας επιχειρήσεις, τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επεκταθεί σε περισσότερα μέτωπα, με τους Χούθι της Υεμένης να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

Η αντίδραση του Ριάντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποιο συγκεκριμένο μέτρο.

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