Snapshot Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Χούθι στην Υεμένη για τουλάχιστον έξι μήνες, μέχρι τα μέσα του 2027.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες και εκτοπισμούς στην Υεμένη, ενώ πλήττουν την οικονομία και αναβάλλουν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδαφικά κέρδη πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και ελπίζει σε αλλαγή της πορείας του πολέμου μέσω ενισχυμένης υποστήριξης από τις ΗΠΑ.

Οι Χούθι έχουν καταλάβει στρατηγικές περιοχές, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης επιχειρούν αντεπίθεση και αναδιοργάνωση της στρατιωτικής τους ηγεσίας.

Οι επιθέσεις των Χούθι στο Ριάντ, συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος στα κεντρικά της Aramco, έχουν προκαλέσει αυξημένη δημόσια ενημέρωση και αλλαγές στη ρητορική της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ο οποίος θα επεκταθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Το Ριάντ επιλέγει τη σκληρή γραμμή παρά τις πρόσφατες οπισθοδρομήσεις στο πεδίο της μάχης και τις επιθέσεις που διαταράσσουν την καθημερινότητα στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν από τη σαουδαραβική πλευρά για τα σχετικά στρατιωτικά σχέδια.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης έχει μετατραπεί στο πιο ενεργό μέτωπο του ευρύτερου πολέμου με το Ιράν. Μέχρι στιγμής έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Υεμένη. Την ίδια ώρα, η ένταση εκτροχιάζει τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να προσελκύσει επενδύσεις εκτός πετρελαϊκού τομέα και να φιλοξενήσει παγκόσμιες διοργανώσεις. Η δημόσια ρητορική γύρω από τον πόλεμο αλλάζει σταδιακά στο βασίλειο, με την κυβέρνηση να αναγνωρίζει πλέον ανοιχτά τις επιπτώσεις του.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η κατάσταση στο μέτωπο

Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι προβλέπουν τώρα ότι η εκστρατεία θα παραταθεί για διάστημα έως και έξι μηνών, στοχεύοντας σε εδαφικά κέρδη από τους Υεμενίτες συμμάχους τους πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τους Χούθι. Μια τρίτη πηγή με γνώση των σαουδαραβικών σχεδίων επιβεβαίωσε αυτές τις αναφορές, διευκρινίζοντας ότι μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και στην Υεμένη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ριάντ πιστεύει πως η επιθετική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τις σαουδαραβικές επιχειρήσεις, την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αναστείλει, θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της σύγκρουσης. Μια τέτοια κίνηση ενδεχομένως να επέτρεπε στις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ένας αξιωματούχος του σαουδαραβικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τις απόψεις των δυτικών διπλωματών.

Η Σαουδική Αραβία ενεπλάκη για πρώτη φορά στη σύγκρουση της Υεμένης το 2015 ως επικεφαλής ενός αραβικού συνασπισμού, προκειμένου να επαναφέρει στην εξουσία την κυβέρνηση της χώρας, αφότου οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε ένα αιματηρό αδιέξοδο και το 2022 κατέληξαν σε εκεχειρία που διήρκεσε μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Από την επανέναρξη των μαχών, οι Χούθι έχουν καταλάβει τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ από τις κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ έχουν περικυκλώσει την πόλη Ταΐζ στα υψίπεδα πάνω από την προσωρινή πρωτεύουσα Άντεν στις νότιες ακτές.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν αντεπίθεση τον περασμένο μήνα ανακαταλαμβάνοντας εδάφη γύρω από το στενό, κι όμως το περασμένο Σαββατοκύριακο αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν για να προστατεύσουν το Άντεν. Σαουδαραβικές και υεμενίτικες δυνάμεις αναδιοργανώνονται τώρα για να αποκρούσουν τις προελάσεις των Χούθι, σχεδιάζοντας ενδεχομένως να μετατοπίσουν την επίθεσή τους στα ανατολικά μέτωπα, όπου έχουν καταγράψει κάποιες νίκες ή έχουν τουλάχιστον κρατήσει τις γραμμές τους. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, η Σαουδική Αραβία αντικατέστησε τον διοικητή που επιβλέπει τον συνασπισμό, ενώ και η κυβέρνηση της Υεμένης αναμένεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό της στρατιωτικής ηγεσίας της.

Χτυπήματα στην Aramco και ακυρώσεις διοργανώσεων

Το Ριάντ προσπαθούσε αρχικά να παρουσιάσει την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ως ένα καθαρά εσωτερικό ζήτημα της Υεμένης, δηλώνοντας ότι απλώς αμύνεται από διασυνοριακές επιθέσεις. Ωστόσο, η θέση αυτή έγινε εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί λόγω των αλλεπάλληλων επιθέσεων σε σαουδαραβικές πόλεις, οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγή της δημόσιας ενημέρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα μια επίθεση των Χούθι άνοιξε μια τεράστια τρύπα στα κεντρικά γραφεία της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Aramco, στον επιβλητικό πύργο της στο Ριάντ. Μια σειρά από θανατηφόρα πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας το έχει κρατήσει κλειστό για την πλειονότητα των πτήσεων από τον Οκτώβριο. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην ακύρωση ή την αναβολή εκδηλώσεων κύρους, όπως το εμβληματικό επενδυτικό συνέδριο FII. Το Ασιατικό Κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της εκστρατείας της Σαουδικής Αραβίας να μετατραπεί σε κεντρικό κόμβο του παγκόσμιου αθλητισμού, αναβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2027 για τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Από τον περασμένο μήνα οι σαουδαραβικές αρχές εκδίδουν τακτικές προειδοποιήσεις πριν από κάθε επίθεση, καθώς και λεπτομερείς ανακοινώσεις αμέσως μετά, εγκαταλείποντας την προηγούμενη τακτική της περιορισμένης πληροφόρησης. Οι εικόνες από τις συνέπειες των επιθέσεων ελέγχονται αυστηρά από νόμους που ποινικοποιούν τη διανομή τους. Κι όμως, ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Ριάντ επισκέφθηκε τον πύργο της Aramco δύο ημέρες μετά το χτύπημα και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν καθαρά τις ζημιές.

Η δημόσια συζήτηση για τον πόλεμο έχει επεκταθεί πλέον στα τζαμιά, όπου η κυβέρνηση κατευθύνει τα θέματα των κηρυγμάτων. Η σύγκρουση με τους Χούθι μονοπώλησε το κήρυγμα σε ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη του Ριάντ την περασμένη Παρασκευή. Ο ιμάμης υποσχέθηκε στους μαχητές «νίκη ή μαρτύριο» και προσέφερε προσευχές για τους Σαουδάραβες στρατιώτες στα νότια σύνορα του βασιλείου. «Ω Αλλάχ, καθοδήγησε τον στόχο τους και σταθεροποίησε τα πόδια τους, και δώσε τους τη νίκη επί εκείνων που τους δείχνουν εχθρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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