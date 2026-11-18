«Grand Theft Ant»: Κάποιος έκλεψε τα σπανιότερα μυρμήγκια της Αγγλίας
Οι αρχές της Βρετανίας ερευνούν μια ασυνήθιστη κλοπή σε προστατευόμενο καταφύγιο άγριας ζωής, η οποία απειλεί τον τελευταίο πληθυσμό ενός σπάνιου είδους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωλιά που ανήκει στο σπανιότερο είδος μυρμηγκιού της Αγγλίας εκλάπη, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση για την προστασίας της φύσης, Devon Wildlife Trust, η ανέφερε ότι η φωλιά των μυρμηγκιών με στενό κεφάλι (narrow-headed ants) αφαιρέθηκε από το καταφύγιο Chudleigh Knighton Heath στο Ντέβον, το τελευταίο προπύργιο του είδους στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ποια τριμερής στη Σενζέν; Όλοι ασχολούνται με το Grand Theft Auto VI
16:41 ∙ ΚΟΣΜΟΣ