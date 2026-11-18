Φωλιά που ανήκει στο σπανιότερο είδος μυρμηγκιού της Αγγλίας εκλάπη, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση για την προστασίας της φύσης, Devon Wildlife Trust, η ανέφερε ότι η φωλιά των μυρμηγκιών με στενό κεφάλι (narrow-headed ants) αφαιρέθηκε από το καταφύγιο Chudleigh Knighton Heath στο Ντέβον, το τελευταίο προπύργιο του είδους στη χώρα.

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