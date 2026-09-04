Έκλεψαν περισσότερες από 70.000 μπύρες Guinness από δύο φορτηγά

α δύο φορτηγά-επικαθήμενα βρίσκονταν σε εγκατάσταση διανομής και ήταν φορτωμένα με περισσότερα από 800 βαρέλια των 50 λίτρων το καθένα

Δημήτρης Δρίζος

Έκλεψαν περισσότερες από 70.000 μπύρες Guinness από δύο φορτηγά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Άγνωστοι έκλεψαν περισσότερες από 70.000 μπύρες Guinness από δύο φορτηγά σε εγκατάσταση διανομής στο Ράνκορν του Τσέσαϊρ.
  • Η κλοπή έγινε μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, με δύο φορτηγά να συνδέονται και να αποχωρούν με τα επικαθήμενα φορτηγά.
  • Η αξία της κλεμμένης μπύρας εκτιμάται σε περίπου 115.000 λίρες.
  • Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα και ζητά πληροφορίες από το κοινό και οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή εκείνη την ώρα.
  • Τα επικαθήμενα είναι λευκά με λογότυπα της εταιρείας GXO, και έχουν δοθεί περιγραφές για τους δύο οδηγούς που συμμετείχαν στην κλοπή.
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Μια κλοπή που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ληστείας σημειώθηκε στο Ράνκορν του Τσέσαϊρ, στη Βρετανία, καθώς άγνωστοι δράστες έκλεψαν από δύο φορτηγά περισσότερες από 70.000 μπύρες Guinness, συνολικής αξίας περίπου 115.000 λιρών.

Οι δράστες έδρασαν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Τα δύο φορτηγά-επικαθήμενα βρίσκονταν σε εγκατάσταση διανομής και ήταν φορτωμένα με περισσότερα από 800 βαρέλια των 50 λίτρων το καθένα.

Λίγο μετά τις 19:45 το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, ένα φορτηγό μπήκε στις εγκαταστάσεις, συνδέθηκε με το πρώτο επικαθήμενο και έφυγε μόλις δέκα λεπτά αργότερα.

Περίπου 90 λεπτά μετά, ένα δεύτερο φορτηγό έκανε ακριβώς το ίδιο. Μπήκε στον χώρο, συνδέθηκε με το δεύτερο επικαθήμενο και 18 λεπτά αργότερα αποχώρησε, παίρνοντας μαζί του και το υπόλοιπο φορτίο.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Τα δύο επικαθήμενα είναι λευκά, με τα λογότυπα της εταιρείας GXO στις πίσω πόρτες και στα πλαϊνά καλύμματά τους.

Οι δύο οδηγοί έχουν επίσης περιγραφεί από τις αρχές. Ο πρώτος είναι λευκός άνδρας με κοντό μούσι και φορούσε σκουφί τύπου beanie, ενώ για τον δεύτερο έχει γίνει γνωστό μόνο ότι φορούσε καπέλο.

Ο ντετέκτιβ λοχίας McClatchy της Αστυνομίας του Cheshire δήλωσε με αρκετή δόση χιούμορ:

«Λέγεται ότι η Guinness κάνει καλό, αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν έχει αγοραστεί και πληρωθεί.

Δεν χάσαμε χρόνο και ξεκινήσαμε αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων για την κλοπή Guinness αξίας 115.000 λιρών, καθώς και των δύο επικαθήμενων. Στόχος μας είναι η πλήρης ανάκτηση όλων των κλεμμένων αντικειμένων».

Οι αρχές καλούν όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει μαζί τους, ενώ ζητούν και από οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή εκείνη την ώρα να ελέγξουν το υλικό από τις κάμερες των αυτοκινήτων τους, καθώς ενδέχεται να έχουν καταγράψει στοιχεία που θα βοηθήσουν την έρευνα.

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