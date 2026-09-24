Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

Snapshot Έντονη αστάθεια και βροχές προβλέπονται στην Αττική από Παρασκευή έως Κυριακή, με αυξημένη υγρασία και ισχυρές καταιγίδες, ειδικά το Σάββατο.

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα θα κινηθεί νοτιοανατολικά, ενισχύοντας τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο την Παρασκευή.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών σε Επτάνησα, Ήπειρο, νότια και δυτική Πελοπόννησο και παράκτιες περιοχές της Αττικής.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές 24-26 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες 6-7 μποφόρ στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Κυριακή προβλέπεται βελτίωση του καιρού, αλλά παραμένει πιθανή η είσοδος νέων κακοκαιριών από τα βόρεια της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Έντονη αστάθεια και βροχές στην Αττική από αύριο Παρασκευή μέχρι το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη δυτική και νότια παράκτια ζώνη, με αυξημένη υγρασία και βροχοπτώσεις που θα διαρκέσουν από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.

Η αλληλεπίδραση του βαρομετρικού χαμηλού με τη θάλασσα του Ιονίου θα ενισχύσει την ένταση των φαινομένων, με πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, ειδικά το Σάββατο. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν περιορισμένη ένταση, με βοριάδες 6-7 μποφόρ να πνέουν στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το πρωί θα σημειωθεί ψύχρα κυρίως στη βόρεια ηπειρωτική χώρα, ενώ το απόγευμα θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η καλοκαιρινή παρέμβαση που διαρκεί περίπου 24 ώρες ολοκληρώνεται την Παρασκευή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιοανατολικά, διασχίζοντας το Ιόνιο και περνώντας γύρω από τις θάλασσες των Κυθήρων και της Κρήτης πριν κατευθυνθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται αύριο στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ το Σάββατο οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη νότια και δυτική Πελοπόννησο, καθώς και σε παράκτιες περιοχές της Αττικής.

Την Κυριακή, το βαρομετρικό θα μετακινηθεί προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση του καιρού και θερμοκρασίες γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η είσοδος νέων κακοκαιριών από τα βόρεια της Ευρώπης παραμένει πιθανή τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης