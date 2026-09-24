Καιρός: Περιορίζεται η αστάθεια – Ακολουθεί νέο χαμηλό βαρομετρικό που φέρνει βροχές και καταιγίδες

Snapshot Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με λίγες τοπικές νεφώσεις και παροδικές βροχές στην Κρήτη το πρωί.

Την Παρασκευή θα αυξηθούν οι νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Το Σάββατο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία στα βόρεια από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στα υπόλοιπα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 11 – 22°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 21°C

Ήπειρος: 10 – 22°C

Θεσσαλία: 10 – 24°C

Νησιά Ιονίου: 20 – 26°C

Δυτική Στερεά: 14 – 26°C

Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 24°C

Κυκλάδες: 20 – 25°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 25°C

Κρήτη: 17 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 – 24°C

Δωδεκάνησα: 20 – 27°C

Αττική: 13 – 25°C

Θεσσαλονίκη: 13 – 24°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Στα ανατολικά και νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά και βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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