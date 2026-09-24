CNN, MS NOW και Politico θα έχουν πλήρη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο: Ανακαλείται η απαγόρευση Τραμπ

Snapshot Δικαστής μπλόκαρε προσωρινά για 14 ημέρες την απαγόρευση του Τραμπ σε δημοσιογράφους του CNN, MS NOW και Politico.

Οι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από την κάλυψη δραστηριοτήτων στον Λευκό Οίκο και αρνήθηκαν να παραδώσουν τηλεοπτικό υλικό από επίσκεψη του προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Η απαγόρευση υποστηρίχθηκε από τον Τραμπ και το υπουργείο Δικαιοσύνης με αιτιολόγηση λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τα μέσα ενημέρωσης κατέθεσαν αγωγή, χαρακτηρίζοντας την απαγόρευση παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας για την ελευθερία του Τύπου.

Ο δικαστής αμφισβήτησε αν η κυβέρνηση τήρησε τις νόμιμες διαδικασίες και παρείχε προβλεπόμενη διαδικασία πριν την απαγόρευση. Snapshot powered by AI

Δικαστής μπλόκαρε προσωρινά την απαγόρευση του προέδρου Τραμπ σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιογράφοι του CNN, του MS NOW και του Politico αποκλείστηκαν την περασμένη εβδομάδα από την κάλυψη των δραστηριοτήτων στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα μέσα αυτά «δεν θα έπρεπε να μπορούν συνεχώς να γράφουν ή να μεταδίδουν ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ», ενώ δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχείρησαν να δικαιολογήσουν την απαγόρευση επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τα τρία μέσα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι καταθέτουν αγωγή, χαρακτηρίζοντας την απαγόρευση «κατάφωρη παραβίαση» του δικαιώματος στην ελευθερία του Τύπου που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Παράλληλα, αρνήθηκαν να διαθέσουν τηλεοπτικά πλάνα από την επίσκεψη του προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Ο περιφερειακός δικαστής Τίμοθι Κέλι εξέδωσε τώρα περιοριστικό διάταγμα διάρκειας 14 ημερών, αναστέλλοντας προσωρινά την απαγόρευση και δίνοντας περισσότερο χρόνο για να εξεταστούν τα νομικά ζητήματα της υπόθεσης.

Ο δικαστής εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η κυβέρνηση είχε τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της και είχε παράσχει στα τρία μέσα την προβλεπόμενη διαδικασία πριν από την επιβολή της απαγόρευσης.

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