AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και δεκάδες πρεμιέρες

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, καθώς στα Hall 3 και Hall 4 του εκθεσιακού κέντρου θα συγκεντρωθούν συνολικά 52 κατασκευαστές.

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AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και δεκάδες πρεμιέρες
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Στην AUTO ATHINA 2026 θα συμμετέχουν οι Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Changan Deepal, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Eveasy, Farizon, Fiat, Foton, GAC Aion, Geely, Hyundai, iCAUR, Ineos, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Linktour, Lynk & Co, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG Motor, MINI, Nio, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, XPENG και Zeekr.

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