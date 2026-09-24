«Μάθετε τους αριθμούς της καρδιά σας»: Δωρεάν εξέταση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η δράση διαρκεί από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

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«Μάθετε τους αριθμούς της καρδιά σας»: Δωρεάν εξέταση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοργανώνει δωρεάν καρδιολογικό έλεγχο από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2026 στο κτήριο της στην Αθήνα.
  • Η δράση περιλαμβάνει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, γλυκόζης, σωματικού βάρους, λιπομέτρηση, και καρδιογράφημα αν κριθεί απαραίτητο.
  • Κάθε συμμετέχων λαμβάνει προσωπική κάρτα με τους καρδιολογικούς δείκτες και εξατομικευμένη συμβουλευτική από καρδιολόγο.
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Για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), φέρνει στην Ελλάδα τη μεγάλη ευρωπαϊκή εκστρατεία «EU Screening Week – Know Your Numbers».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, στις 29 Σεπτεμβρίου, η ΕΚΕ ανοίγει τις πόρτες της και προσκαλεί σε μια δυναμική κοινωνική δράση. Στόχος είναι να γίνει η πρόληψη καθημερινή συνήθεια και να πάρουν οι πολίτες την υγεία της καρδιάς τους στα χέρια τους.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υποστηρίζεται από τις Ομάδες Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης και Νέων Καρδιολόγων της ΕΚΕ, ενθαρρύνει τους πολίτες να γνωρίσουν, να ελέγξουν και να διαχειριστούν τους βασικούς δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αναγνωρίζει τον προσωπικό καρδιαγγειακό του κίνδυνο και να δρα προληπτικά.

Οι δράσεις ενημέρωσης θα φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην έδρα της ΕΚΕ:

  • Τόπος: Κτήριο ΕΚΕ, Ηλία Ποταμιάνου 6, Ιλίσια, 2ος όροφος (όπισθεν ξενοδοχείου Crowne Plaza, πλησίον ΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ).
  • Διάρκεια: Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.
  • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ..

Οι πολίτες που θα επισκεφθούν τον χώρο, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αν χρειάζεται, κάποιες βασικές μετρήσεις:

  • Αρτηριακής Υπέρτασης
  • Σακχαρώδη Διαβήτη (Γλυκόζης)
  • Αξιολόγηση για την καπνιστική συνήθεια
  • Έλεγχο σωματικού βάρους και λιπομέτρηση
  • Καρδιογράφημα-υπέρηχος (αν κριθεί απαραίτητο από τον γιατρό).

Προσωπική κάρτα και συμβουλευτική από καρδιολόγο

Κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει μια απλή προσωπική κάρτα αποτελεσμάτων, στην οποία θα αναγράφονται οι προσωπικοί του «αριθμοί» (δείκτες) και τι σημαίνουν αυτοί, αυστηρά για προσωπική χρήση. Στο τέλος της διαδικασίας, θα ακολουθεί εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική από καρδιολόγο για τη σημασία των μετρήσεών του αυτών και τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Oι προσερχόμενοι πολίτες προτείνεται να έχουν μαζί τους αιματολογικές ή και άλλες εξετάσεις που αφορούν την καρδιαγγειακή τους υγεία, για να αξιολογηθούν από τους γιατρούς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, το ραντεβού είναι απαραίτητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για να κλείσουν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 210 7258003, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ..

Η δράση γίνεται με την υποστήριξη των GSK, KARABINIS MEDICAL LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ, PAPAPOSTOLOY HEALTHCARE, VIANEX και WINMEDICA.

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

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