Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης: Συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο - Η φωτογραφία της Αλιμπέρτη

Snapshot Ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης συνάντησε απρόσμενα την Πενέλοπε Κρουζ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, δημοσίευσε φωτογραφίες της συνάντησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Σοφία Αλιμπέρτη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη γνωριμία του γιου της με την ηθοποιό με χιουμοριστικά σχόλια.

Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους διαδικτυακούς φίλους της παρουσιάστριας. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ είχε ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, με τη στιγμή να καταγράφεται σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη βρέθηκε δίπλα στην Ισπανίδα ηθοποιό, με τη συνάντησή τους να γίνεται αφορμή για δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη γνωριμία του γιου της με την Πενέλοπε Κρουζ, σχολιάζοντας με χιούμορ πως θα ήθελε να ήταν και εκείνη παρούσα για να απαθανατίσει τη στιγμή.

«Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω!», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη μία από τις φωτογραφίες.

Η Σοφία Αλιμπέρτη θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί και δεύτερο στιγμιότυπο, καθώς όπως έγραψε: «Θα βάλω κι αυτή γιατί δεν την χορταίνω, κι ας μην θες εσύ».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών φίλων της, με τη συνάντηση του Μιχαήλ-Άγγελου Βαρθακούρη με τη διεθνούς φήμης ηθοποιό να αποτελεί μια απρόσμενη στιγμή από το ταξίδι του.

Διαβάστε επίσης