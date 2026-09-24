Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»

Η παρουσιάστρια έκανε μία αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε ότι ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη θα γίνει σύντομα και όχι το καλοκαίρι.
  • Η παρουσιάστρια δεν αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία του γάμου.
  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με νέα εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.
  • Η σχέση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη διαρκεί περίπου πέντε χρόνια και διατηρείται σε χαμηλούς τόνους.
  • Η επιστροφή της στην τηλεόραση γίνεται τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1.
Snapshot powered by AI

Μία νέα λεπτομέρεια για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά, καθώς όπως ανέφερε η ίδια, το μυστήριο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, αλλά νωρίτερα.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας και δημιουργίας του οίκου Βουράκη. Εκεί μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στο νέο τηλεοπτικό της ξεκίνημα όσο και στον επικείμενο γάμο της.

«Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ημερομηνία που έχει επιλέξει μαζί με τον σύντροφό της.

Πριν από την προσωπική της ζωή, η παρουσιάστρια μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία, καθώς επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και αναλαμβάνει την παρουσίαση νέας εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Έχουμε λίγο ακόμα εμείς μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή αλλά ανυπομονώ. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω δει ποτέ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου», ανέφερε για το νέο της τηλεοπτικό βήμα.

Η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι, με την ίδια να δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα αυτή αρχή.

Η σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, έχοντας επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι κοινές εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες, ενώ και στα social media αποφεύγουν να δημοσιοποιούν συχνά στιγμές από την προσωπική τους ζωή.

Η παρουσιάστρια έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να παντρευτεί τον σύντροφό της, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία ή την τελετή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό» οδήγησαν την κούρσα στη βραδινή ζώνη

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Τι δείχνουν για τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε έρχεται «βαρύ» κρύο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

11:10ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Kατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου

11:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Στην Τρίπολη οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας - Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στο φάρμακο 

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερες κατέγραψαν σπάνιους οσελότους σε ειδική διάβαση στο Τέξας - Πώς προστατεύονται από τα τροχαία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Mitsubishi L200 – Έρχεται και στην Ελλάδα;

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ελπίζουμε να αποδεχθεί»: Οι ΗΠΑ προσκαλούν τον Πούτιν στη σύνοδο της G20

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταπισερί της Μπαγιέ: Η ιστορία του μεσαιωνικού αριστουργήματος που επέστρεψε στη Βρετανία και συνδέθηκε με τα Γλυπτά του Παρθενώνα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

10:41LIFESTYLE

Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης: Συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο - Η φωτογραφία της Σοφίας Αλιμπέρτη - «Την αγαπώ»

10:33WHAT THE FACT

Μια τρύπα στον Ήλιο «κοιτάζει» προς τη Γη - Τι σημαίνει για τον πλανήτη μας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

10:07ΥΓΕΙΑ

«Μάθετε τους αριθμούς της καρδιά σας»: Δωρεάν εξέταση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

10:05WHAT THE FACT

«Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου»: Κινέζα έμαθε ελληνικά για χάρη της πεθεράς της και την άφησε άφωνη

10:00ΥΓΕΙΑ

Κακοήθεις όγκοι του ήπατος: Η σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση και ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

06:52LIFESTYLE

«Δεύτερο κύμα» από πρεμιέρες στην ελληνική τηλεόραση - Ποιες εκπομπές και σειρές έρχονται

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ομηρία που «πάγωσε» τη Σοφοκλέους - Τα ουρλιαχτά, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και η στιγμή που η γυναίκα άνοιξε την πόρτα - «Ο άντρας μου είναι ένας άγγελος», λέει η 44χρονη

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αρβανίτης ζήτησε παραίτηση Γεωργιάδη για τη δήλωση περί μπάφου κι ο υπουργός Υγείας... απασφάλισε: «Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία»

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

14:26ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα λιποθυμήσει και η Γάκα συνέχιζε την υδροθεραπεία»: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στην Καρνεάδου όπου «έσβησε» ο Μαζωνάκης

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο Μητσοτάκη στον Guardian: Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ - Τα Γλυπτά που έχουν διασωθεί πρέπει να εκτίθενται στο κοινό μαζί

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ