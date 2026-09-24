Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»

Snapshot Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε ότι ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη θα γίνει σύντομα και όχι το καλοκαίρι.

Η παρουσιάστρια δεν αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία του γάμου.

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με νέα εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η σχέση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη διαρκεί περίπου πέντε χρόνια και διατηρείται σε χαμηλούς τόνους.

Η επιστροφή της στην τηλεόραση γίνεται τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1. Snapshot powered by AI

Μία νέα λεπτομέρεια για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά, καθώς όπως ανέφερε η ίδια, το μυστήριο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, αλλά νωρίτερα.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας και δημιουργίας του οίκου Βουράκη. Εκεί μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στο νέο τηλεοπτικό της ξεκίνημα όσο και στον επικείμενο γάμο της.

«Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ημερομηνία που έχει επιλέξει μαζί με τον σύντροφό της.

Πριν από την προσωπική της ζωή, η παρουσιάστρια μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία, καθώς επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και αναλαμβάνει την παρουσίαση νέας εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Έχουμε λίγο ακόμα εμείς μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή αλλά ανυπομονώ. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω δει ποτέ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου», ανέφερε για το νέο της τηλεοπτικό βήμα.

Η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι, με την ίδια να δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα αυτή αρχή.

Η σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, έχοντας επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι κοινές εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες, ενώ και στα social media αποφεύγουν να δημοσιοποιούν συχνά στιγμές από την προσωπική τους ζωή.

Η παρουσιάστρια έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να παντρευτεί τον σύντροφό της, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία ή την τελετή.

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