Φαίη Σκορδά: «Καλό ταξίδι μοναδικέ μας» - Στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Η κηδεία του 54χρονου τραγουδιστή θα τελεστεί στις 13:00 παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών.

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην αγρυπνία για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη και μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη με το μήνυμα «Καλό ταξίδι μοναδικέ μας». Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον 54χρονο τραγουδιστή.

Η αγρυπνία θα συνεχιστεί έως τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ στη 13:00 θα τελεστεί η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και ανθρώπων που θέλουν να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν χθες, Κυριακή, στη Νίκαια για να πουν από κοντά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν και η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, θέλοντας να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τον καλλιτέχνη. Η ατμόσφαιρα έξω από τον ναό ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη, με χιλιάδες ανθρώπους να προσέρχονται για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε, μάλιστα, στιγμιότυπα από την αγρυπνία με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα από τα Stories της, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι μοναδικέ μας».

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