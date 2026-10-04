Φωτιά στην Κω: Καίει σει χαμηλή βλάστηση στα Καρδάμαινα - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμαινα της Κω.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμει ο Δήμος Κω με υδροφόρα οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμαινα της Κω.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Κω, διαθέτοντας υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.

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