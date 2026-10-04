Φωτιά στην Κω: Καίει σει χαμηλή βλάστηση στα Καρδάμαινα - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής κινητοποιώντας 15 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο
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- Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμαινα της Κω.
- Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμει ο Δήμος Κω με υδροφόρα οχήματα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμαινα της Κω.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Κω, διαθέτοντας υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.
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