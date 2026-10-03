Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σαλαμίνα: Απομακρύνθηκε ηλικιωμένη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Δύο ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από την ταράτσα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από επιχείρηση 18 πυροσβεστών με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Σαλαμινομάχων στο ρεύμα προς Καματερό λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία απομακρύνθηκε εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

Δύο ακόμη άτομααπεγκλωβίστηκαν από την ταράτσα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες απόδιασώστες του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής.

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η αστυνομία έχει προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σαλαμινομάχων, στο ρεύμα προς Καματερό, από το ύψος της Λεωφόρου Σαλαμίνος.

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