Πλημμύρες στην Ισπανία: Μία νεκρή και 90 διασώσεις - Έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής σε τρεις ώρες

Snapshot Σφοδρές πλημμύρες προκλήθηκαν στην περιοχή Αλικάντε της Ισπανίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Μία 102χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι της.

Περίπου 90 άτομα διασώθηκαν στις νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Στην πόλη Μαδριγκέρας καταγράφηκαν 140 χιλιοστά βροχής σε 2,5 ώρες, προκαλώντας πλημμύρες και εγκλωβισμούς κατοίκων και τουριστών.

Εκδόθηκαν πορτοκαλί και κίτρινα προειδοποιητικά σήματα για έντονες βροχές και καταιγίδες στην Κόστα Μπλάνκα. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την Ισπανία την Παρασκευή, με δρόμους να μετατρέπονται σε χείμαρροι και αυτοκίνητα να παρασέρνονται από ορμητικά νερά.

Περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν στις περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας, ενώ μία γυναίκα 102 χρονών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι της.

Στην πόλη Μαδριγκέρας, που βρίσκεται 120 μίλια βορειοδυτικά του Αλικάντε, έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής σε μόλις 2,5 ώρες, με τους δρόμους και τα διαμερίσματα να πλημμυρίζουν, ενώ κάτοικοι και τουρίστες τις περιοχής εγκλωβίστηκαν.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν την απόλυτη καταστροφή που προκάλεσαν οι ακραίες καιρικές συνθήκες, με αυτοκίνητα να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και κατοίκους να παγιδεύονται στα μπαλκόνια τους.

Οι έντονες βροχές και οι καταιγίδες έπληξαν επίσης τμήματα της Κόστα Μπλάνκα χθες το βράδυ, όπου είχαν εκδοθεί πορτοκαλί και κίτρινα προειδοποιητικά σήματα.

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