Θάνατος Μαζωνάκη: «Του προσφέρθηκε δωρεάν η πλασμαφαίρεση» - Επιμένει στην αθωότητά της η Γάκα

Η γιατρός επιμένει στην αθωότητά της 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη: «Του προσφέρθηκε δωρεάν η πλασμαφαίρεση» - Επιμένει στην αθωότητά της η Γάκα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η γιατρός υποστηρίζει ότι η πλασμαφαίρεση είναι θεραπεία με οφέλη και ότι το μηχάνημα δεν έχει συγκεκριμένες αντενδείξεις για την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε να υποβληθεί στη θεραπεία μετά από πρόταση του προσωπικού του γιατρού να γίνει χωρίς χρέωση.
  • Η κατηγορούμενη δηλώνει ότι τα δύο ιατρικά μηχανήματα ήταν κανονικά δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αν και ο Σύλλογος έχει απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.
  • Η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς παρουσιάστηκε μετά τις 16:00, με απότομη πτώση οξυγόνου και αρτηριακής πίεσης, και άμεση αντίδραση με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από τον σύζυγο της γιατρού.
  • Η γιατρός επιμένει ότι δεν φέρει ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και υπερασπίζεται τις ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο.
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Τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της και οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει στην απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός, υπερασπιζόμενη τόσο την επιλογή της συγκεκριμένης θεραπείας όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση του ασθενούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστηρίζει, η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία με οφέλη για τον ασθενή, ενώ στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος δεν αναφέρονται, όπως ισχυρίζεται, συγκεκριμένες αντενδείξεις ή παρενέργειες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάσταση της υγείας του.

Η ίδια φέρεται να αναφέρει ακόμη ότι δεν είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει αντίστοιχο περιστατικό με άλλον ασθενή. Όπως υποστηρίζει, εάν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν θα προχωρούσε στην πραγματοποίησή της.

Τι αναφέρει για την απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην απολογία της γίνεται αναφορά και στο πώς αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη θεραπεία. Η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά επιφυλακτικός, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού κόστους της διαδικασίας.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο τραγουδιστής τελικά δέχθηκε να υποβληθεί στη θεραπεία όταν ο γιατρός φέρεται να του πρότεινε να την πραγματοποιήσει χωρίς χρέωση, ως δώρο.

Η θέση της για τα δύο μηχανήματα

Ξεχωριστό μέρος της απολογίας αφορά τα δύο ιατρικά μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι οι συσκευές ήταν κανονικά δηλωμένες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην απολογία της, κατά τη διάρκεια μίας από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στο ιατρείο υπήρχε ασθενής ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει απορρίψει τους σχετικούς ισχυρισμούς των δύο γιατρών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες στην υπόθεση, αναφορικά με το εάν τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν δηλωθεί στον Σύλλογο.

Η εκδοχή της για την επιδείνωση της υγείας του

Η γιατρός αναφέρεται στην απολογία της και στη χρονική στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, παρουσιάστηκε η σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Φέρεται να υποστηρίζει ότι οι πρώτες σημαντικές μεταβολές στις ζωτικές του ενδείξεις εμφανίστηκαν μετά τις 16:00. Ειδικότερα, αναφέρει ότι περίπου στις 16:15 παρατήρησε απότομη πτώση του οξυγόνου και της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.

Όπως περιγράφει, αντέδρασε άμεσα καλώντας τον σύζυγό της, ο οποίος επίσης είναι γιατρός και συγκατηγορούμενος στην υπόθεση. Σύμφωνα με την απολογία της, εκείνος ξεκίνησε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ενώ περίπου πέντε λεπτά αργότερα έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Μέσα από την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός επιμένει στη δική της εκδοχή για τα γεγονότα, υπερασπίζεται τις ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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