Ακολουθώντας τις αρχαίες βροχές Ο χάρτης που ξαναγράφει την ιστορία του πλανήτη Άρη

Snapshot Πριν από 3,8 έως 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Άρης είχε θερμές και υγρές περιόδους με νερό στην επιφάνειά του, που πιθανώς σχημάτισαν ποτάμια, λίμνες και έναν ωκεανό.

Η φορμαλδεΰδη (H₂CO) σχηματίστηκε στην αρχέγονη ατμόσφαιρα του Άρη και μεταφέρθηκε στην επιφάνεια μέσω βροχοπτώσεων, όπου μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία οργανικών μορίων απαραίτητων για τη ζωή.

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν παγκόσμιο χάρτη που δείχνει τις περιοχές όπου πιθανόν συσσωρεύτηκε φορμαλδεΰδη στον αρχαίο Άρη, με έμφαση στις υγρές ζώνες και τις ορεινές περιοχές Θαρσίς και Ελύσιον.

Ο χάρτης συγκρίθηκε με δεδομένα αποστολών ροβέρ και μπορεί να καθοδηγήσει τον εντοπισμό περιοχών με αυξημένη πιθανότητα για πρώιμη οργανική χημεία και μελλοντικές αποστολές.

Η μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση της προέλευσης της ζωής στον Άρη, δίνοντας κατεύθυνση για την εξερεύνηση περιοχών με πιθανή παρουσία πρεβιοτικών μορίων. Snapshot powered by AI

Ο Άρης που γνωρίζουμε σήμερα είναι ένας ψυχρός και άνυδρος κόσμος, καλυμμένος από σκόνη και βράχους. Ωστόσο, πριν από 3,8 έως 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια, η εικόνα του πρέπει να ήταν πολύ διαφορετική. Γεωλογικά και ορυκτολογικά στοιχεία δείχνουν ότι στο μακρινό παρελθόν του ο πλανήτης γνώρισε περιόδους αρκετά θερμές και υγρές ώστε να υπάρχει νερό στην επιφάνειά του, γεγονός που πιθανώς οδήγησε στον σχηματισμό ποταμών, λιμνών, ακόμη και ενός ωκεανού στο βόρειο ημισφαίριο.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι φορμαλδεΰδη (H₂CO) θα μπορούσε να είχε σχηματιστεί στην ατμόσφαιρα ενός θερμού, αρχέγονου Άρη. Όταν έρχεται σε επαφή με νερό, η φορμαλδεΰδη μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτη ύλη για χημικές αντιδράσεις που παράγουν σάκχαρα, αμινοξέα και άλλα σύνθετα οργανικά μόρια – ενώσεις απαραίτητες για την εμφάνιση της ζωής. Ωστόσο, παρέμενε ένα κρίσιμο ερώτημα: σε ποια σημεία του Άρη έφτανε τελικά αυτή η φορμαλδεΰδη στην επιφάνεια;

Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Tohoku, το Earth-Life Science Institute και το Tokyo Institute of Science δημιούργησε έναν παγκόσμιο χάρτη που δείχνει πού μπορεί να είχε εναποτεθεί η ατμοσφαιρική H₂CO στον πλανήτη κατά την πρώιμη ιστορία του. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Planetary Science Journal.

Ο ρόλος των υδρατμών στη μεταφορά της φορμαλδεΰδης

Για τη δημιουργία του χάρτη, οι ερευνητές προσομοίωσαν τις θερμές συνθήκες που επικρατούσαν στον Άρη πριν από 3,8 έως 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια και ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία, οι υδρατμοί, η ατμοσφαιρική πίεση και η υπεριώδης ακτινοβολία επηρέαζαν τον σχηματισμό H₂CO.

Η έρευνα ανέδειξε την καθοριστική σημασία των υδρατμών για την παραγωγή φορμαλδεΰδης στον Άρη. Η υπεριώδης ακτινοβολία διέσπαζε τα μόρια του νερού, απελευθερώνοντας το αντιδραστικό υδρογόνο που απαιτούνταν για τον σχηματισμό H₂CO στην ατμόσφαιρα, ενώ οι βροχοπτώσεις μετέφεραν τη φορμαλδεΰδη στην επιφάνεια.

Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περιοχές με περισσότερο νερό θα πρέπει να είχαν δεχθεί μεγαλύτερες ποσότητες φορμαλδεΰδης σε σχέση με τις πιο ξηρές περιοχές.

Καθώς το νερό επηρέαζε τόσο τον σχηματισμό της H₂CO όσο και τη μεταφορά της προς την επιφάνεια, οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο υδρολογικός κύκλος του Άρη μπορεί να καθόρισε τις περιοχές όπου συσσωρεύτηκε αυτό το πρεβιοτικό μόριο.

Ο χάρτης που προέκυψε δείχνει τις περιοχές όπου προβλέπεται ότι συσσωρεύτηκε η φορμαλδεΰδη, σε σύγκριση με τις τοποθεσίες προσεδάφισης αποστολών στον Άρη.

«Συγκρίνοντας τον χάρτη μας με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει τα ρόβερ, μπορούμε να αρχίσουμε να εξετάζουμε αν οι περιοχές που δέχθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες H₂CO ήταν επίσης πιο ευνοϊκές για τη χημεία που συνδέεται με την πρώιμη ζωή», δήλωσε ο Δρ. Koyama.

«Εάν μελλοντικές παρατηρήσεις επιβεβαιώσουν αυτή τη σχέση, ο χάρτης μας θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό πολλά υποσχόμενων περιοχών για μελλοντικές αποστολές στον Άρη».

Οι «θερμές ζώνες» μπορούν να καθοδηγήσουν μελλοντικές αποστολές

Ορισμένες περιοχές του Άρη ξεχωρίζουν ξεκάθαρα στον χάρτη. Για παράδειγμα, το μοντέλο προβλέπει ότι ορεινές περιοχές, όπως η Θαρσίς και η Ελύσιον, δέχθηκαν περίπου δεκαπλάσια ποσότητα H₂CO σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν την ποσότητα φορμαλδεΰδης που μπορεί να έφτασε στην επιφάνεια του Άρη στο παρελθόν και όχι την ποσότητα που ενδέχεται να παραμένει εκεί σήμερα.

Η μελέτη θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών περιοχών προσεδάφισης για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Τέτοιες αποστολές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η οργανική χημεία στον πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση των μυστηρίων γύρω από την προέλευση της ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.