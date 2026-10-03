Η φρίκη του πολέμου: Ρώσοι στρατιώτες τρώνε φλοιούς δέντρων, πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν

Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν στις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονέτσκ, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε νερό, τρόφιμα και ιατρικό υλικό

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Η φρίκη του πολέμου: Ρώσοι στρατιώτες τρώνε φλοιούς δέντρων, πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αξιωματικός Αλεξάντερ Μανακόφ δήλωσε ότι οι στρατιώτες αποφάσισαν να παραδοθούν λόγω των απάνθρωπων συνθηκών και της έλλειψης υποστήριξης.
  • Οι στρατιώτες ανέφεραν ότι αναγκάζονταν να καταναλώνουν νερό από λακκούβες, χόρτα, φλοιό δέντρων και σε ακραίες περιπτώσεις τα ίδια τους τα ούρα.
  • Υπήρξαν καταγγελίες για εγκατάλειψη από τη διοίκηση, με ορισμένους αξιωματικούς να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και διακοπή της επικοινωνίας.
  • Οι τραυματίες στρατιώτες δεν λάμβαναν επαρκή ιατρική φροντίδα πριν την παράδοσή τους, ενώ μετά τη σύλληψη τους έλαβαν βοήθεια από τις ουκρανικές δυνάμεις.
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Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στις θέσεις τους πριν από την παράδοσή τους έκαναν δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες που συνελήφθησαν στην περιοχή του Ντονέτσκ, σύμφωνα με υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την dailystar 94 Ρώσοι στρατιωτικοί παραδίδονται στις ουκρανικές δυνάμεις. Οι ίδιοι περιγράφουν σοβαρές ελλείψεις σε νερό, τρόφιμα και ιατρικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι οι μονάδες τους είχαν ουσιαστικά μείνει χωρίς επαρκή υποστήριξη.

Ανάμεσα στους αιχμαλώτους ήταν και ο Αλεξάντερ Μανακόφ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο υψηλότερος σε βαθμό αξιωματικός της συγκεκριμένης ομάδας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι στρατιώτες αποφάσισαν να παραδοθούν επειδή δεν ήθελαν να συνεχίσουν να πολεμούν υπό αυτές τις συνθήκες.

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«Δεν είχαμε νερό και φαγητό»

Ο Μανακόφ υποστήριξε ότι οι στρατιώτες είχαν μείνει χωρίς πόσιμο νερό στις θέσεις τους και αναγκάζονταν να αναζητούν νερό σε λακκούβες. Όπως ανέφερε, σε ακραίες περιπτώσεις κάποιοι έφτασαν ακόμη και στην κατανάλωση των ίδιων των ούρων τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, η έλλειψη τροφίμων ήταν επίσης σοβαρή. Οι στρατιώτες φέρονται να υποστήριξαν ότι κατέφυγαν στην κατανάλωση χόρτων, τσουκνίδων, ακόμη και φλοιού δέντρων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πείνα.

Ένας από τους αιχμαλώτους περιέγραψε επίσης την περίπτωση στρατιώτη που, όπως είπε, πέθανε από αφυδάτωση.

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Καταγγελίες για εγκατάλειψη από τη διοίκηση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμπεριφορά των αξιωματικών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ρώσων στρατιωτών, ορισμένοι διοικητές εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, ενώ η επικοινωνία με τη διοίκηση διακόπηκε.

Ένας από τους αιχμαλώτους ανέφερε ότι οι αξιωματικοί έφυγαν, ενώ στη συνέχεια οι στρατιώτες έλαβαν εντολή να οργανώσουν περιμετρική άμυνα και να παραμείνουν στις θέσεις τους. Μετά από αυτό, όπως υποστήριξε, ο ασύρματος σταμάτησε να λειτουργεί.

Ο Μανακόφ, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ουκρανική πλευρά, δήλωσε ότι η μονάδα του αισθάνθηκε πως είχε εγκαταλειφθεί και ότι οι στρατιώτες αποφάσισαν τελικά να παραδοθούν αντί να συνεχίσουν να πολεμούν χωρίς εφόδια και υποστήριξη.

Προβλήματα και με την περίθαλψη των τραυματιών

Οι αιχμάλωτοι αναφέρθηκαν ακόμη στις ελλείψεις ιατρικού υλικού, υποστηρίζοντας ότι τραυματισμένοι στρατιώτες δεν είχαν την απαραίτητη περίθαλψη.

Μετά την παράδοσή τους, ορισμένοι από τους τραυματίες φέρεται να δέχθηκαν ιατρική φροντίδα από ουκρανικές δυνάμεις. Ένας από τους Ρώσους στρατιώτες ανέφερε ότι οι γιατροί αφαίρεσαν θραύσματα από το κεφάλι και το σώμα του.

Οι ίδιοι οι αιχμάλωτοι υποστήριξαν ακόμη ότι το πρώτο κανονικό γεύμα που έλαβαν μετά την παράδοσή τους ήταν το πρώτο πλήρες γεύμα που είχαν καταφέρει να φάνε εδώ και περίπου έξι εβδομάδες.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προέρχονται κυρίως από τις μαρτυρίες των Ρώσων αιχμαλώτων και το υλικό που δημοσιοποίησε το ουκρανικό 3ο Σώμα Στρατού. Οι συνθήκες που περιγράφονται για κάθε θέση και μονάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από όλες τις διαθέσιμες πηγές, ενώ δεν έχει εντοπιστεί δημόσια συγκεκριμένη απάντηση της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

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