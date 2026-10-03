Δήμας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα έργων αποκατάστασης από την κακοκαιρία «Daniel»

Snapshot Ολοκληρώθηκε η πρώτη κατηγορία έργων αποκατάστασης από τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Daniel» με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από τα 997 σημεία που έπρεπε να διορθωθούν στο οδικό δίκτυο, έχουν ολοκληρωθεί 391 και τα υπόλοιπα 606 θα αποκατασταθούν έως τον Απρίλιο του 2029.

Τα έργα έχουν κατανεμηθεί σε τέσσερις εργολαβίες προϋπολογισμού περίπου 1,35 δισ. ευρώ για οδικά και σιδηροδρομικά έργα.

Η πρώτη κατηγορία έργων 1ης προτεραιότητας χρηματοδοτήθηκε πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους και έχει ολοκληρωθεί μετά από τρία χρόνια.

Η συνέχεια των έργων θα προγραμματιστεί με βάση την επικινδυνότητα, την πολυπλοκότητα και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κατηγορία έργων που είχαν υποδειχθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώτης προτεραιότητας μετά τις καταστροφές από τον «Daniel», με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Την εν λόγω δήλωση έκανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στην ημερίδα: «Ισχυροί δήμοι, ανθεκτικές υποδομές: Η πορεία των έργων στη Θεσσαλία μετά τον Daniel» που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Τσαγκαράδα του δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Η ημερίδα έλαβε χώρα μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και του προέδρου της, δημάρχου Τρικκαίων, Νικολάου Σακκά, με στόχο να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου την «επόμενη ημέρα» της Θεσσαλίας, ενώ συμμετείχε πλήθος αιρετών και εκπροσώπων φορέων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας παρουσίασε εκτενώς την πορεία του προγράμματος των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τη Φθιώτιδα, σημειώνοντας πως από τα 997 σημεία που έπρεπε να διορθωθούν στο οδικό δίκτυο, τα 391 έχουν ήδη περαιωθεί, ενώ οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στα υπόλοιπα 606 μέχρι τον Απρίλιο του 2029, σύμφωνα με τις συμβάσεις των έργων.

Πολλά από αυτά θα έχουν τελειώσει νωρίτερα, διευκρίνισε ο υπουργός, καθώς το σύνολο των παρεμβάσεων έχει κατανεμηθεί σε 4 εργολαβίες, οι οποίες υπεγράφησαν τον Απρίλιο του 2025 και αφορούν: οδικά έργα προϋπολογισμού 899,7 εκατ. ευρώ και σιδηροδρομικά έργα 450,12 εκατ. ευρώ.

«Ακριβώς για να μη χαθούν πόροι από το ΤΑΑ, όλα τα σημεία 1ης προτεραιότητας Π1 χρηματοδοτήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς πόρους και σήμερα, τρία χρόνια μετά, είμαστε σε θέση να πούμε πως αυτή η πρώτη κατηγορία έργων έχει ολοκληρωθεί», τόνισε ο υπουργός.

Συμπλήρωσε πως τα υπόλοιπα σημεία μετά την ολοκλήρωση του ΤΑΑ θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις σχετικές Συμβάσεις Κατασκευής, με προτεραιότητα τα σημεία αστοχίας βάσει της πολυπλοκότητας της μελέτης, της επικινδυνότητας που επιφέρουν, των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και παραγωγή και της αξιολόγησης της κρισιμότητας των θέσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

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