Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Δύο σοβαρά τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, με δύο βαριά τραυματίες.

Δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα λίγα μέτρα πριν από την είσοδο της Κορίνθου.

Το ένα όχημα εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε τέσσερις κολώνες ηλεκτροφωτισμού, καταστρέφοντας το μπροστινό του τμήμα.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο βαριά τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, λίγα μόλις μέτρα πριν από την είσοδο της πόλης της Κορίνθου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με εξαιρετική σφοδρότητα. Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη ακαριαία από την πορεία του και άρχισε να χτυπά διαδοχικά σε κολώνες ηλεκτροφωτισμού στην άκρη του δρόμου. Το αυτοκίνητο συνέχισε ανεξέλεγκτο την καταστροφική του διαδρομή και τελικά ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε με δύναμη σε τέταρτη κολόνα, μετατρέποντας το μπροστινό τμήμα του σε άμορφη μάζα σιδηρικών.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που βρίσκονταν παγιδευμένα μέσα στη διαλυμένη καμπίνα. Την ίδια ώρα, διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα, και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία συνέβη η σύγκρουση διερευνώνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί η Τροχαία.

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