Ομάν: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα - Δεύτερο σε λίγες ώρες

Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ομάν: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα - Δεύτερο σε λίγες ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου στο Ομάν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ η έκταση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν άγνωστες.
  • Η επίθεση καταγράφηκε 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία UKMTO.
  • Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επίθεσης σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε λίγες ώρες.
  • Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας πέρασμα, από όπου προέρχεται το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων πριν τον πόλεμο.
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Ο πλοίαρχος δεξαμενοπλοίου μεταφοράς αργού πετρελαίου ανέφερε «πλήγμα» από αγνώστου ταυτότητας βλήμα, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν όταν δέχθηκε την επίθεση, ανέφερε η UKMTO.

Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, σε διάστημα λίγων ωρών. Από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

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