Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας μετά τον θάνατό του

Με μαύρο φόντο, μία μαύρη καρδιά και το «Για πού το'βαλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη εξέφρασε την θλίψη της η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία στην πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας μετά τον θάνατό του
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  • Η Μαρία Μαζωνάκη έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατο του αδελφού της, εκφράζοντας τη θλίψη της με μαύρο φόντο και το τραγούδι «Για πού το'βαλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη.
  • Πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη με παρουσία εισαγγελέα, κατά την οποία εντοπίστηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα εξεταστούν περαιτέρω.
  • Η μητέρα του τραγουδιστή ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας, ενώ οι αδελφές του βρίσκονταν στο γραφείο του δικηγόρου.
  • Η νέα έρευνα ακολουθεί την αρχική που έγινε μία ημέρα μετά τον θάνατο, όπου είχαν συλλεχθεί ηλεκτρονικές συσκευές του καλλιτέχνη.
  • Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν προφυλακιστεί δύο γιατροί της κλινικής που σχετίζεται με την υπόθεση.
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Την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε η Μαρία Μαζωνάκη.

Χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη, επέλεξε να εκφράσει τη θλίψη της μέσα από ένα μαύρο φόντο. Στη λεζάντα τοποθέτησε μόνο μία μαύρη καρδιά, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι «Για πού το ’βαλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη.

https://www.instagram.com/p/DeADTxcCPk5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα έρευνα στο σπίτι του με εντολή εισαγγελέα - Τα πειστήρια που εντοπίστηκαν

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία του καλλιτέχνη και παρέμειναν στο σημείο για περισσότερες από δύο ώρες, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας φέρεται να εντοπίστηκαν ψηφιακά πειστήρια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς περιλαμβάνουν ή αν συνδέονται άμεσα με κάποιο νέο στοιχείο που έχει προκύψει στην πορεία της προανάκρισης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ήταν εκείνο που πυροδότησε τη νέα έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

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σπίτι μαζωνάκη

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Παρούσα η μητέρα του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι αδελφές του τραγουδιστή βρίσκονταν στο γραφείο του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη.

Η παρουσία εισαγγελέα και η διάρκεια της έρευνας δείχνουν ότι οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου με ιδιαίτερη προσοχή το υλικό που μπορεί να υπάρχει στην οικία.

Είχε προηγηθεί έρευνα μία ημέρα μετά τον θάνατό του

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη ήδη μία ημέρα μετά τον θάνατό του.

Τότε, τα αρμόδια κλιμάκια είχαν συλλέξει ηλεκτρονικές συσκευές του τραγουδιστή, οι οποίες τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Η νέα επιχείρηση έρχεται ενώ η έρευνα για τον θάνατό του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, έχουν προφυλακιστεί δύο γιατροί της κλινικής στην Καρνεάδου.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να συνθέσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με τα νέα ψηφιακά ευρήματα να αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις τελευταίες ώρες και στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

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