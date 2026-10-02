Καββαδάς: Ολοκληρώθηκε η α' φάση ελέγχου κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη

Snapshot Ο πρώτος κύκλος ταυτοποίησης και ιχλάτησης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Έως τη Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 7.726.101 ευρώ για 46.124 θανατωθέντα ζώα.

Η συνολική στήριξη προς τη Λέσβο ανέρχεται σε 15.190.000 ευρώ, με επιπλέον αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος και τυροκομικές επιχειρήσεις.

Το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται Σχέδιο Ανάταξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με έμφαση στη σύγχρονη λειτουργία μονάδων, αδειοδότηση και μέτρα βιοασφάλειας.

Υπάρχει επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση του άρθρου 220 του Κανονισμού 1308/2013, βάσει της βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας. Snapshot powered by AI

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι σήμερα, 2 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί της Μυτιλήνης.

Οι πληρωμές των αποζημιώσεων της πρώτης φάσης αναμένεται να έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους έως τη Δευτέρα, δήλωσε. Αμέσως, ξεκινά η επόμενη φάση ελέγχων που αφορά 300 εκτροφές στη ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων.

Όπως δήλωσε ο κ. Καββαδάς, όταν εκδηλώθηκε η επιζωοτία στις 16 Μαρτίου 2026, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΤ υπήρχαν 3.381 εκτροφές στη Λέσβο. Από αυτές, 2.622 ήταν ενεργές και 759 ανενεργές.

Από τις ενεργές εκτροφές, 64 δεν έχουν καταστεί δυνατό να ελεγχθούν λόγω άρνησης ελέγχου, επίκλησης ανωτέρας βίας ή άγνωστου ιδιοκτήτη. Από τις 759 ανενεργές, οι 355 έχουν ήδη διαγραφεί από το σύστημα, ενώ οι υπόλοιπες 404 παραμένουν σε διαδικασία διαγραφής.

Κατά τους επιτόπιους ελέγχους εξετάζονται η κλινική εικόνα των ζώων, ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, πιθανές επιδημιολογικές συνδέσεις με θετικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοπροφύλαξης.

Ποιες είναι οι αποζημιώσεις

Όπως τόνισε ο κ. Καββαθάς έχουν καταβληθεί:

7.726.101 € έχουν εγκριθεί για 46.124 θανατωθέντα ζώα, με την πληρωμή να ολοκληρώνεται έως τη Δευτέρα. Με αυτή την πληρωμή, η συνολική στήριξη προς τη Λέσβο ανέρχεται, σύμφωνα με την τοποθέτηση, σε 15.190.000 €.

Από τα 7.464.016 € που είχαν ήδη καταβληθεί: 3.566.450 € αφορούν θανατωθέντα ζώα, 1.341.767 € απώλεια εισοδήματος, 2.555.799 € τυροκομικές επιχειρήσεις.

Για την απώλεια εισοδήματος του β΄ εξαμήνου 2026, η καταβολή αναφέρεται ότι θα γίνει έως το τέλος του έτους.

Για το γάλα προβλέπεται ειδική αποζημίωση για ποσότητες που δεν διατέθηκαν από 15 Μαρτίου έως 5 Μαΐου 2026. Η αποζημίωση θα υπολογιστεί βάσει των νόμιμων παραστατικών του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, έχει ήδη υπογραφεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δέσμευση πίστωσης ύψους 53.773.000 ευρώ, ποσό που αφορά το σύνολο της χώρα. Τις επόμενες ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο ΚΥΑ.

Προβλέπεται επίσης ενίσχυση 3 εκατ. € προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Σχέδιο για την ανασύσταση της κτηνοτροφίας

Σε ό,τι αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο Θανάσης Καββαδάς ανέφερε ότι το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται ένα συνολικό Σχέδιο Ανάταξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με έμφαση στη σύγχρονη λειτουργία των μονάδων, την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Όπως τόνισε, η ανασύσταση δεν αφορά μόνο την απλή αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την έγκριση και εποπτεία της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και προϋποθέτει την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων.

Τέλος, σχετικά με τη δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 220 του Κανονισμού 1308/2013 για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα λόγω ζωονόσων, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προετοιμάζει την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Όπως σημείωσε, η σαφέστερη πλέον επιδημιολογική εικόνα παρέχει περισσότερα δεδομένα για την κατάρτιση του σχετικού φακέλου και την τεκμηρίωση της οικονομικής διαταραχής στην αγορά.

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