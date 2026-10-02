Λάρισα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ

Snapshot Ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ.

Η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό μετά από κλήση που έγινε περίπου στις 6 μ.μ.

Το άτομο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια ως αιτία θανάτου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα, μετά τον εντοπισμό ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του για να το μεταφέρει στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του paidis.com, πρόκειται για 67χρονο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης