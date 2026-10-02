Λάρισα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ
Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ.
- Η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό μετά από κλήση που έγινε περίπου στις 6 μ.μ.
- Το άτομο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
- Η αστυνομία έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια ως αιτία θανάτου.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα, μετά τον εντοπισμό ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ.
Στο σημείο έσπευσαν μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του για να το μεταφέρει στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του paidis.com, πρόκειται για 67χρονο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαύριο: Πέθανε 67χρονος σε κρουαζιερόπλοιο
22:13 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Εμιράτα: Νέα επίθεση σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ
20:52 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
20:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κυπαρισσία
13:56 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;
18:35 ∙ LIFESTYLE
«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα
19:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ