«Το χειρότερο δεν πέρασε»: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο σφοδρό χτύπημα στην Κρήτη

Snapshot Η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί νέο σφοδρό κύμα βροχοπτώσεων το Σάββατο, με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα λόγω κορεσμένου εδάφους.

Οι βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ θυελλώδεις άνεμοι 8-9 μποφόρ θα επηρεάσουν το Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι συνολικές βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης μπορεί να φτάσουν έως και 500 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και καταστροφών.

Οι μετεωρολόγοι προτείνουν αυξημένη επιφυλακή, στοχευμένα προληπτικά μέτρα και περιορισμό μετακινήσεων, ειδικά τις επόμενες 36 ώρες.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία προκαλεί παρατεταμένη κακοκαιρία με διαδοχικά κύματα βροχών που αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες για τους κατοίκους της Κρήτης, αφού αρκετές περιοχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με πτώση τεράστιου όγκου νερού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων το Σάββατο αναμένεται να είναι το πιο κρίσιμο 24ωρο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα, επισημαίνοντας ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, αφού πολλές περιοχές έχουν ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ θα συνεχιστούν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Κολυδάς: «Να εξεταστούν εγκαίρως προληπτικά μέτρα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς ανήρτησε σήμερα ακόμη περισσότερο τον τόνο της προειδοποίησης, κάνοντας λόγο για «αυξημένο υδρομετεωρολογικό ενδιαφέρον» στη δυτική και κεντρική Κρήτη.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, σε ορισμένες από τις εξεταζόμενες περιοχές ο προβλεπόμενος 24ωρος υετός ξεπερνά τα 100 χιλιοστά.

Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι μόνο η ποσότητα της βροχής: ο ίδιος τονίζει ότι πρέπει να συνυπολογιστούν η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση του εδάφους, η απορροή και ο χρονισμός των νέων φαινομένων.

Εφόσον τα ισχυρά προγνωστικά σήματα διατηρηθούν, σημειώνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν εγκαίρως στοχευμένα προληπτικά μέτρα, αυξημένη επιφυλακή και ενδεχόμενοι προσωρινοί περιορισμοί σε ευάλωτες περιοχές.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ο Κολυδάς είχε ξεχωρίσει το Σάββατο ως την πιο δύσκολη ημέρα, με την Κρήτη στο επίκεντρο.

Καλλιάνος: «Κόκκινος συναγερμός» – Το Σάββατο η πιο απειλητική ημέρα

Ο Γιάννης Καλλιάνος είχε προειδοποιήσει ήδη από την Πέμπτη για «κόκκινο συναγερμό» στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, εκτιμώντας ότι το Σάββατο θα αποτελέσει την πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας.Στα δυσμενέστερα προγνωστικά σενάρια που παρουσίασε, τα συνολικά ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 500 χιλιοστά έως την ολοκλήρωση του επεισοδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα σημεία όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί, καθώς και σε ρέματα, χειμάρρους και περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει για θυελλώδεις ανέμους 8 με 9 μποφόρ, με επιπτώσεις κυρίως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Αρναούτογλου: Έως 150-200 χιλιοστά σε ένα 24ωρο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για τρία διαδοχικά δύσκολα 24ωρα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που επικαλέστηκε, σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να καταγραφούν 150 έως 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, ενώ τοπικά δεν απέκλεισε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες.

Ο Αρναούτογλου στάθηκε ιδιαίτερα στη μορφολογία της Κρήτης: βουνά, απότομες πλαγιές, φαράγγια και χείμαρροι μπορούν να οδηγήσουν μεγάλες ποσότητες νερού προς χαμηλότερα σημεία σε πολύ σύντομο χρόνο, ακόμη και σε περιοχές όπου εκείνη τη στιγμή μπορεί να μη βρέχει ιδιαίτερα έντονα.

Χαρακτηριστική ήταν η προειδοποίησή του ότι «το νερό της βροχής που τόσο έλειπε στην Κρήτη μπορεί τώρα να γίνει απειλή», συστήνοντας αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και φαράγγια.

Μαρουσάκης: Δεύτερο και τρίτο κύμα – Έως 500 τόνοι νερού ανά στρέμμα συνολικά

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει την κακοκαιρία ως ένα σύστημα με διαδοχικά κύματα.Σήμερα έκανε λόγο για δεύτερο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ εκτίμησε ότι ένα τρίτο κύμα θα επηρεάσει την περιοχή την Κυριακή, με ουσιαστική υποχώρηση από τη Δευτέρα.

Κατά την εκτίμησή του, το νέο κύμα μπορεί να προσθέσει τοπικά ακόμη 200 έως 250 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ μετά την ολοκλήρωση ολόκληρου του επεισοδίου οι συνολικές ποσότητες σε ορισμένα σημεία ενδέχεται να φτάσουν τους 400 έως 500 τόνους ανά στρέμμα.

Ο Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος δεν είναι μόνο η ένταση, αλλά και η διάρκειά του, ενώ έκανε λόγο για ομοιότητες στον μηχανισμό του με την κακοκαιρία Daniel — όχι ταύτιση των δύο φαινομένων, αλλά ομοιότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτούνται οι παρατεταμένες βροχές.

Λαγουβάρδος: «Μας φοβίζουν οι επόμενες 36 ώρες»

Από τις πιο ηχηρές προειδοποιήσεις ήρθε από τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας METEO, Κώστα Λαγουβάρδο.

Μετά από αυτοψία στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, ο Λαγουβάρδος τόνισε ότι οι επόμενες 36 ώρες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ακριβώς επειδή η Κρήτη δεν ξεκινά αυτό το νέο κύμα από «μηδενική βάση».

«Το έδαφος είναι κορεσμένο. Είναι γεμάτο νερό», εξήγησε, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε νέα ποσότητα βροχής μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρξουν άλλα ανθρώπινα θύματα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, την Κυριακή τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται ουσιαστική βελτίωση.

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