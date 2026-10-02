«Το χειρότερο δεν πέρασε»: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο σφοδρό χτύπημα στην Κρήτη

Ηχηρό «καμπανάκι» μετεωρολόγων για την πορεία της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - «Τα δύσκολα είναι μπροστά»

Ανθή Κουρεντζή

«Το χειρότερο δεν πέρασε»: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο σφοδρό χτύπημα στην Κρήτη
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί νέο σφοδρό κύμα βροχοπτώσεων το Σάββατο, με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα λόγω κορεσμένου εδάφους.
  • Οι βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ θυελλώδεις άνεμοι 8-9 μποφόρ θα επηρεάσουν το Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Οι συνολικές βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης μπορεί να φτάσουν έως και 500 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και καταστροφών.
  • Οι μετεωρολόγοι προτείνουν αυξημένη επιφυλακή, στοχευμένα προληπτικά μέτρα και περιορισμό μετακινήσεων, ειδικά τις επόμενες 36 ώρες.
  • Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία προκαλεί παρατεταμένη κακοκαιρία με διαδοχικά κύματα βροχών που αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από τη Δευτέρα.
Snapshot powered by AI

Δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες για τους κατοίκους της Κρήτης, αφού αρκετές περιοχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με πτώση τεράστιου όγκου νερού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων το Σάββατο αναμένεται να είναι το πιο κρίσιμο 24ωρο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα, επισημαίνοντας ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, αφού πολλές περιοχές έχουν ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ θα συνεχιστούν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Κολυδάς: «Να εξεταστούν εγκαίρως προληπτικά μέτρα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς ανήρτησε σήμερα ακόμη περισσότερο τον τόνο της προειδοποίησης, κάνοντας λόγο για «αυξημένο υδρομετεωρολογικό ενδιαφέρον» στη δυτική και κεντρική Κρήτη.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, σε ορισμένες από τις εξεταζόμενες περιοχές ο προβλεπόμενος 24ωρος υετός ξεπερνά τα 100 χιλιοστά.

Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι μόνο η ποσότητα της βροχής: ο ίδιος τονίζει ότι πρέπει να συνυπολογιστούν η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση του εδάφους, η απορροή και ο χρονισμός των νέων φαινομένων.

Εφόσον τα ισχυρά προγνωστικά σήματα διατηρηθούν, σημειώνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν εγκαίρως στοχευμένα προληπτικά μέτρα, αυξημένη επιφυλακή και ενδεχόμενοι προσωρινοί περιορισμοί σε ευάλωτες περιοχές.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ο Κολυδάς είχε ξεχωρίσει το Σάββατο ως την πιο δύσκολη ημέρα, με την Κρήτη στο επίκεντρο.

Καλλιάνος: «Κόκκινος συναγερμός» – Το Σάββατο η πιο απειλητική ημέρα

Ο Γιάννης Καλλιάνος είχε προειδοποιήσει ήδη από την Πέμπτη για «κόκκινο συναγερμό» στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, εκτιμώντας ότι το Σάββατο θα αποτελέσει την πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας.Στα δυσμενέστερα προγνωστικά σενάρια που παρουσίασε, τα συνολικά ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 500 χιλιοστά έως την ολοκλήρωση του επεισοδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα σημεία όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί, καθώς και σε ρέματα, χειμάρρους και περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει για θυελλώδεις ανέμους 8 με 9 μποφόρ, με επιπτώσεις κυρίως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Αρναούτογλου: Έως 150-200 χιλιοστά σε ένα 24ωρο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για τρία διαδοχικά δύσκολα 24ωρα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που επικαλέστηκε, σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να καταγραφούν 150 έως 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, ενώ τοπικά δεν απέκλεισε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες.

Ο Αρναούτογλου στάθηκε ιδιαίτερα στη μορφολογία της Κρήτης: βουνά, απότομες πλαγιές, φαράγγια και χείμαρροι μπορούν να οδηγήσουν μεγάλες ποσότητες νερού προς χαμηλότερα σημεία σε πολύ σύντομο χρόνο, ακόμη και σε περιοχές όπου εκείνη τη στιγμή μπορεί να μη βρέχει ιδιαίτερα έντονα.

Χαρακτηριστική ήταν η προειδοποίησή του ότι «το νερό της βροχής που τόσο έλειπε στην Κρήτη μπορεί τώρα να γίνει απειλή», συστήνοντας αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και φαράγγια.

Μαρουσάκης: Δεύτερο και τρίτο κύμα – Έως 500 τόνοι νερού ανά στρέμμα συνολικά

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει την κακοκαιρία ως ένα σύστημα με διαδοχικά κύματα.Σήμερα έκανε λόγο για δεύτερο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ εκτίμησε ότι ένα τρίτο κύμα θα επηρεάσει την περιοχή την Κυριακή, με ουσιαστική υποχώρηση από τη Δευτέρα.

Κατά την εκτίμησή του, το νέο κύμα μπορεί να προσθέσει τοπικά ακόμη 200 έως 250 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ μετά την ολοκλήρωση ολόκληρου του επεισοδίου οι συνολικές ποσότητες σε ορισμένα σημεία ενδέχεται να φτάσουν τους 400 έως 500 τόνους ανά στρέμμα.

Ο Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος δεν είναι μόνο η ένταση, αλλά και η διάρκειά του, ενώ έκανε λόγο για ομοιότητες στον μηχανισμό του με την κακοκαιρία Daniel — όχι ταύτιση των δύο φαινομένων, αλλά ομοιότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτούνται οι παρατεταμένες βροχές.

Λαγουβάρδος: «Μας φοβίζουν οι επόμενες 36 ώρες»

Από τις πιο ηχηρές προειδοποιήσεις ήρθε από τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας METEO, Κώστα Λαγουβάρδο.

Μετά από αυτοψία στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, ο Λαγουβάρδος τόνισε ότι οι επόμενες 36 ώρες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ακριβώς επειδή η Κρήτη δεν ξεκινά αυτό το νέο κύμα από «μηδενική βάση».

«Το έδαφος είναι κορεσμένο. Είναι γεμάτο νερό», εξήγησε, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε νέα ποσότητα βροχής μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρξουν άλλα ανθρώπινα θύματα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, την Κυριακή τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται ουσιαστική βελτίωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:51ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Πέθανε 67χρονος σε κρουαζιερόπλοιο

22:41ΚΑΙΡΟΣ

«Το χειρότερο δεν πέρασε»: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο σφοδρό χτύπημα στην Κρήτη - Ανησυχία για τις επόμενες ώρες

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το γράμμα ασθενή που ευχαριστεί το ΕΣΥ - «Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα»

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Καββαδάς: Ολοκληρώθηκε η α' φάση ελέγχου κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Εμιράτα: Νέα επίθεση σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Harrods: «Σοκαριστική» υπόθεση trafficking με δεκάδες γυναίκες

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Μεγάλοι όγκοι νερού έως τα ξημερώματα του Σαββάτου – Στο επίκεντρο Ανώγεια, Ζωνιανά και Οροπέδιο Λασιθίου

21:46LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας μετά τον θάνατό του

21:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Όλες οι ημερομηνίες

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

21:24TRAVEL

Το «άλλο» πρόσωπο των ελληνικών νησιών: 3 φθινοπωρινοί προορισμοί χωρίς τα καλοκαιρινά πλήθη

21:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Οι τιμές ξεκίνησαν να πέφτουν» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας βρήκε πάνω σε ΑΤΜ περισσότερα από 128.000 δολάρια και τα παρέδωσε στην αστυνομία

21:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κυπαρισσία

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στο Τόκιο: 37 ημέρες βροχής χωρίς ανάσα - Βίντεο

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Η απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζει τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

21:46LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας μετά τον θάνατό του

21:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Μεγάλοι όγκοι νερού έως τα ξημερώματα του Σαββάτου – Στο επίκεντρο Ανώγεια, Ζωνιανά και Οροπέδιο Λασιθίου

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου - Ζητώ την άμεση απόσυρση»

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από γέφυρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού στο Αλκαζάρ

21:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Οι τιμές ξεκίνησαν να πέφτουν» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το γράμμα ασθενή που ευχαριστεί το ΕΣΥ - «Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Harrods: «Σοκαριστική» υπόθεση trafficking με δεκάδες γυναίκες

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ