Κακοκαιρία στην Κρήτη: Καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Snapshot Ισχυρήροχή και οχλη έχουν μειώσει την ορατητα στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράλειο, προκαλώντας καθυστερήσεις και δυσκολίες στις προσγειώσεις.

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει αρκετά αεροπορικά δρομολόγια προς και από το Ηράκλειο, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Ορισμένα αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία του αεροδρομίου και αναμένουν βελτίωση της κίνησης με την ύφεση της κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις αεροπορικές μετακινήσεις, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» να αντιμετωπίζει προβλήματα από το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του Ηρακλείου, σε συνδυασμό με την ομίχλη που έχει σχηματιστεί γύρω από τον αερολιμένα, έχουν μειώσει σημαντικά την ορατότητα και δυσκολεύουν τις διαδικασίες προσέγγισης και προσγείωσης των αεροσκαφών.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει αρκετά δρομολόγια από και προς το Ηράκλειο, με καθυστερήσεις στην εκτέλεση πτήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αεροσκάφη που είχαν προορισμό το αεροδρόμιο Ηρακλείου δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο από το οποίο είχαν αναχωρήσει.

Διαβάστε επίσης