Απάτη $8 εκατ. με κρυπτονομίσματα: Και στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

Όπως έχει εξακριβωθεί από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8 εκατ. δολάρια

Παναγιώτης Βελισσάρης

Απάτη $8 εκατ. με κρυπτονομίσματα: Και στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων με υπόσχεση διπλασιασμού κεφαλαίου σε 50 ημέρες, συγκεντρώνοντας περίπου 8 εκατ. δολάρια.
  • Συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως διευθυντικά μέλη της οργάνωσης.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα και στρατολόγησε τουλάχιστον 10.000 άτομα, προκαλώντας οικονομική ζημία περίπου 56.000 ευρώ σε 18 θύματα.
  • Σε αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, μετρητά ύψους 295.090 ευρώ και όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.
  • Ασκείται ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, με τους κατηγορούμενους να παραπέμπονται σε ανακριτικές αρχές.
Snapshot powered by AI

Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσε επίδοξους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Το παράνομο όφελος της σπείρας ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη συνολικά 17 ατόμων, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα εννέα πρόσωπα.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 και χρησιμοποιούσε νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου τα κατηγορούμενα μέλη υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

απάτη με κρυπτονομίσματα

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών. Όπως έχει εξακριβωθεί από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8 εκατ. δολάρια.

Κατά το χρονικό διάστημα της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό ύψους 55.970 ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, απ' όπου έγιναν οι συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν: 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

απάτη με κρυπτονομίσματα

Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης, με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

15:15ΚΑΙΡΟΣ

Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - «Ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη», το μήνυμα Τουρνά

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την εξέδιδε και την ξυλοκοπούσε – Κύκλωμα πίσω από την υπόθεση

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

15:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EKO: Από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Monaco Yacht Show για 1η φορά

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Γιγαντιαία απάτη $8 εκατ. με κρυπτονομίσματα: Υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες - Και στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε η Γκράβα από 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς λόγω οσμής αερίου - Δεν εντοπίστηκε διαρροή - Έρευνα και από την εταιρεία διαχείρισης

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Θυμίζει “Ντάνιελ” η κακοκαιρία της Κρήτης»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι Καστοριάς - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η 20ετή αξίωση του δημοσίου λόγω φοροδιαφυγής

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Γορτυνία: Αγνοείται 50χρονος δημοτικός υπάλληλος – Έρευνες από την 6η ΕΜΑΚ

14:33ANNOUNCEMENTS

The Tropical Experience 2026: Οι Fideles επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μεγάλο sunset party στο Ble

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τον ιο Έμπολα - Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία της χώρας

14:28ANNOUNCEMENTS

Telekom: Νέα εποχή με δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες σε όλους τους συνδρομητές κινητής

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές

14:19ANNOUNCEMENTS

Θεραπευτική φωτογραφία στο «Φως μιας Θρυλικής Ζωής» - Εργαστήριο για γυναίκες με εμπειρία καρκίνου

14:15ANNOUNCEMENTS

Igorrr: Στην Ελλάδα για δύο συναυλίες με Secret Chiefs 3 και Fange

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Ήμουν καλεσμένος κι εγώ στο σε αυτό το ταξίδι», λέει ο αδελφός των 2 Αμερικανών

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά, το Αιγαίο χωρίς Έλληνες αλιείς: 12.000 σκάφη καθηλωμένα, «η τιμή του πετρελαίου μάς έβγαλε εκτός θάλασσας»

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε η Γκράβα από 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς λόγω οσμής αερίου - Δεν εντοπίστηκε διαρροή - Έρευνα και από την εταιρεία διαχείρισης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας - Φόβοι για διαρροή αερίου

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Γιγαντιαία απάτη $8 εκατ. με κρυπτονομίσματα: Υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες - Και στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Σχέδιο βομβιστικής επίθεσης στην καρδιά της Ευρώπης - Ο μοτοσικλετιστής εγκέφαλος, ο «πράκτορας μίας χρήσης» και η ελίτ μονάδα 29155

12:17ΚΟΣΜΟΣ

«Ημουν στο πάτωμα, το αεροσκάφος έπεφτε»: Ο πιλότος της flydubai είπε στον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι πώς άνοιξε την πόρτα του cockpit

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Elis Lima Carneiro σε ηλικία 5 ετών - Η δραματική ιστορία της και η σπάνια ασθένειά της

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Καταδιώκουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του «εξοικειωμένου» ζώου μετά τις δύο επιθέσεις εναντίον ανθρώπων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό

12:36WHAT THE FACT

Ο κώδικας του Ναπολέοντα αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια - Η μυστηριώδης επιστολή από το 1809

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ