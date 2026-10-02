ΣτΕ: Αντισυνταγματική η 20ετή αξίωση του δημοσίου λόγω φοροδιαφυγής

Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την πρόβλεψη της 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής.

Επίσης το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη 10ετή παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει κατά συνέπεια η 5ετής παραγραφή.

Συγκεκριμένα, η επταμελής σύνθεσης του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, έκρινε ότι:

αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και

είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος (2013) προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου.

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