ΑΑΔΕ: «Ραντάρ» και στον αέρα - Στο μικροσκόπιο οι πτήσεις για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Snapshot Η ΑΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών για εντοπισμό φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στη ΑΑΔΕ να συγκρίνει τις δηλώσεις με τις πραγματικές μετακινήσεις αεροσκαφών για στοχευμένους ελέγχους.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει γεωχωρική πλατφόρμα GIS και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση κινδύνου και ανίχνευση μοτίβων σε συνδυασμό με δεδομένα αεροσκαφών.

Η παρακολούθηση πλοίων μέσω της πλατφόρμας MarineTraffic Enterprise Plan έχει ήδη εφαρμοστεί, επιτρέποντας ιστορική και σε πραγματικό χρόνο ανάλυση κινήσεων για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων ενισχύει τους ελέγχους για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, με δυνατότητα δημιουργίας ζωνών αυξημένης εποπτείας και ειδοποιήσεων για ύποπτες κινήσεις. Snapshot powered by AI

Και στον αέρα διευρύνει η ΑΑΔΕ το πεδίο των ελεγκτικών της δυνατοτήτων, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό κινήσεων που ενδέχεται να συνδέονται με φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζεται στους ελέγχους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών, καθώς και σε γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης (GIS), για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής για την πρόσβαση στην πλατφόρμα ανέρχεται σε 5.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τις κινήσεις αεροσκαφών, ιδιωτικών και εταιρικών, τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Στόχος είναι τα δεδομένα των πτήσεων να αξιοποιούνται για πιο στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Με άλλα λόγια, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περάσει από τον έλεγχο που βασίζεται αποκλειστικά στα δηλωμένα στοιχεία σε ένα μοντέλο όπου οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να διασταυρώνουν τις δηλώσεις με την πραγματική εικόνα των μετακινήσεων.

Όταν εντοπίζονται στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, η συγκεκριμένη πληροφορία μπορεί να λειτουργεί ως ένδειξη κινδύνου και να οδηγεί σε στοχευμένο έλεγχο.

Η πλατφόρμα, επομένως, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα ακόμη «φίλτρο κινδύνου», επιτρέποντας στις ελεγκτικές υπηρεσίες να ιεραρχούν τις υποθέσεις και να κατευθύνουν τους διαθέσιμους πόρους σε κινήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Έτσι, μια συγκεκριμένη πτήση ή ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο μετακινήσεων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για πρόσθετες διασταυρώσεις, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή φορολογική ή τελωνειακή παράβαση.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργεί:

Θα λαμβάνει δεδομένα κίνησης αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας τις κινήσεις αεροσκαφών που εισέρχονται, εξέρχονται ή κινούνται στον ελληνικό χώρο.

Το κάθε αεροσκάφος μπορεί να εμφανίζεται γεωγραφικά στον χάρτη, μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησής του.

Η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί την πορεία του και θα εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος για φορολογικό ή τελωνειακό έλεγχο.

Στο επόμενο στάδιο, οι πληροφορίες διαβιβάζονται προς έλεγχο, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

Στο επόμενο στάδιο το GIS

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση από την ΑΑΔΕ της γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης GIS (Geographic Information Systems).

Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει τον συνδυασμό δεδομένων με τη γεωγραφική τους διάσταση, προσφέροντας στις ελεγκτικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να αποτυπώνουν και να αναλύουν πληροφορίες σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ψηφιακό «χάρτη» της ελεγκτικής δραστηριότητας, στον οποίο θα μπορούν να συσχετίζονται διαφορετικές πληροφορίες και να αναδεικνύονται σχέσεις ή μοτίβα που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μεμονωμένα.

Τα δεδομένα από την παρακολούθηση των αεροσκαφών μπορούν έτσι να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, μαζί με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη χαρτογράφηση δεδομένων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο ελεγκτικό «οπλοστάσιο» εντάσσονται επίσης εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, drones και προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης δικτύων κινδύνου.

Η συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων μοτίβων, σχέσεων μεταξύ διαφορετικών στοιχείων και σημείων που παρουσιάζουν αυξημένο ελεγκτικό ενδιαφέρον.

Η «προηγούμενη» εμπειρία με τα πλοία

Η στροφή της ΑΑΔΕ σε συστήματα παρακολούθησης μετακινήσεων δεν ξεκινά από τα αεροσκάφη.

Περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση είχε προχωρήσει στην αξιοποίηση εξειδικευμένης πλατφόρμας για την παρακολούθηση πλοίων και ναυτιλιακών δεδομένων, με στόχο την καλύτερη στόχευση των ελέγχων και τον εντοπισμό κινήσεων που χρήζουν διερεύνησης.

Πρόκειται για την πλατφόρμα MarineTraffic Enterprise Plan, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία AIS (Automatic Identification System) για τον εντοπισμό πλοίων και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την κίνησή τους.

Η υπηρεσία μπορεί να παρακολουθεί έως και 240.000 σκάφη, αξιοποιώντας δίκτυο επίγειων σταθμών, δορυφορική κάλυψη και roaming, παρέχοντας εικόνα της ναυτιλιακής δραστηριότητας ακόμη και σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές.

Από την πορεία ενός πλοίου στον έλεγχο κινδύνου

Η αξία των συγκεκριμένων δεδομένων για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησής τους.

Η πορεία ενός πλοίου, η ταχύτητα, το βύθισμα, το ιστορικό των διαδρομών του, καθώς και στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα αναδρομικής παρακολούθησης. Η πλατφόρμα παρέχει ιστορικό κινήσεων έως και πέντε ετών, επιτρέποντας στους ελεγκτές να εξετάζουν προηγούμενα δρομολόγια και να αναζητούν επαναλαμβανόμενα ή ασυνήθιστα μοτίβα.

Παράλληλα, έως τρεις χρήστες της ΑΑΔΕ, μέσω ατομικών διαπιστευτηρίων, μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη θέση ενός πλοίου, την πορεία και την ταχύτητά του, το ιστορικό των διαδρομών του, αλλά και τους λιμένες στους οποίους έχει καταπλεύσει ή από τους οποίους έχει αποπλεύσει.

«Ζώνες» αυξημένης εποπτείας

Το σύστημα παρέχει ακόμη τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών ζωνών παρακολούθησης, δηλαδή περιοχών στις οποίες οι ελεγκτικές υπηρεσίες επιθυμούν αυξημένη εποπτεία.

Σε περίπτωση μεταβολής παραμέτρων όπως η ταχύτητα, το βύθισμα ή ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης, μπορούν να ενεργοποιούνται ειδοποιήσεις, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ταχύτερη εικόνα για κινήσεις που ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω έλεγχο.

Η εικόνα συμπληρώνεται από δεδομένα για λιμένες, αφίξεις και αναχωρήσεις, πλοία που βρίσκονται ελλιμενισμένα, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συμφόρηση και τους χρόνους αναμονής.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή υποδομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τους ελέγχους που αφορούν το λαθρεμπόριο ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς η παρακολούθηση των θαλάσσιων διαδρομών και η διασταύρωση των σχετικών δεδομένων μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

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