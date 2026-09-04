ΑΑΔΕ: «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

Snapshot Η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε ελικόπτερα που προσγειώνονται σε μη αδειοδοτημένους χώρους στη νησιωτική Ελλάδα, εστιάζοντας στη φορολογική συμμόρφωση των εταιρειών εκμετάλλευσής τους.

Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ σε ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, που ανήκει σε κυπριακή εταιρεία και χρησιμοποιείται στην Ελλάδα μέσω μη κερδοσκοπικού σωματείου και άλλης εταιρείας.

Ερευνάται η χρήση ελικοπτέρων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και η σχετική φοροδιαφυγή, καθώς και η απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ από εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν διασταυρώσεις στοιχείων με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες ευρωπαϊκές αρχές για την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών σχέσεων και συναλλαγών.

Η ΑΑΔΕ αξιολογεί τις συναλλακτικές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι «χαμηλές πτήσεις» ελικοπτέρων στη νησιωτική Ελλάδα. Μετά από δημοσιεύματα για την προσγείωση ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτημένους χώρους στη νησιωτική Ελλάδα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησαν σαρωτικούς ελέγχους σχετικά με την κατοχή και τη διαχείριση των πτητικών μέσων, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών εκμετάλλευσής τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν δεδομένα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ ζητήθηκε και η διοικητική συνδρομή χώρας της ΕΕ για την παροχή επιπλέον στοιχείων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων, ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, με φερόμενο μισθωτή στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικό Σωματείο και εκμεταλλεύτρια άλλη εταιρεία, με αντικείμενο τις αεροπορικές μεταφορές και την εκπαίδευση πιλότων και έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ έκαναν εκτεταμένες διασταυρώσεις, αντλώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Από αυτές, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου (μίσθωση σε τρίτους) και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων, για τα οποία διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ.

Επιπλέον, ερευνάται το ύψος της φοροδιαφυγής και των προστίμων από το γεγονός της χρήσης του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές διερευνούν την υπόθεση προσγείωσης ελικοπτέρου αυστριακού νηολογίου σε νησί του Αργοσαρωνικού, το οποίο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία με εκμεταλλεύτρια νομικό πρόσωπο με έδρα σε περιοχή της Αττικής.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται η διερεύνηση της πραγματικής φύσης των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και της τήρησης των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Ήδη, μόνο για τον Αύγουστο, η συγκεκριμένη εταιρεία απέκρυψε ΦΠΑ 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, πραγματοποιείται διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

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