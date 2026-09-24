Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο - Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή

Τάση για θερμοκρασίες έως και 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα στην Ελλάδα στις αρχές του μήνα καταγράφουν τα μοντέλα, με τα αποθέματα θερμότητας στις θάλασσες να αυξάνουν τον κίνδυνο ισχυρών φαινομένων από τα μέσα Οκτωβρίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο - Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται θερμοκρασίες έως 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά στην Ελλάδα, με παρατεταμένη ηλιοφάνεια και ανομβρία.
  • Ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων θα επικρατήσει στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας θερμοκρασιακές αποκλίσεις και καθυστέρηση των φθινοπωρινών βροχών.
  • Μετά τις 10-12 Οκτωβρίου προβλέπεται αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με διαδοχικές διαταραχές από τον Ατλαντικό να επηρεάζουν αρχικά το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.
  • Οι θερμοκρασίες της θάλασσας στο Ιόνιο και το Αιγαίο είναι πρωτοφανώς υψηλές, έως 3-5 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών.
  • Η επαφή ψυχρών αέριων μαζών με τις θερμές θάλασσες μπορεί να προκαλέσει εκρηκτική κυκλογένεση και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.
Snapshot powered by AI

Σκηνικό παρατεταμένου καλοκαιριού με ανομβρία και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τα συνήθη για την εποχή επίπεδα αναμένεται να επικρατήσει στην Ελλάδα κατά τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, κρύβοντας ωστόσο μια επικίνδυνη μετεωρολογική παγίδα για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων εγκαθίσταται στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται για τη χώρα μας σε παρατεταμένη ηλιοφάνεια και θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις που τοπικά θα αγγίξουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά δεδομένα. Το φαινόμενο, γνωστό ιστορικά στη δυτική και νότια Ευρώπη ως «Ottobrata», κρατά τον υδράργυρο σε επίπεδα αρχών Σεπτεμβρίου, απομακρύνοντας προς το παρόν τα τυπικά φθινοπωρινά πρωτοβρόχια.

Το «ξεκλείδωμα» του Ατλαντικού και τα πρώτα μέτωπα

Κι όμως, οι μακροπρόθεσμες προβολές συγκλίνουν στο ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα αλλάξει ριζικά μετά τις 10 με 12 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα που η καλοκαιρία θα δοκιμάζει τις αντοχές της ξηρασίας, ο Ατλαντικός ετοιμάζεται να «ξεκλειδώσει», στέλνοντας διαδοχικές διαταραχές προς τη λεκάνη της Μεσογείου. Εφόσον αυτά τα συστήματα κινηθούν ανατολικά, η πρώτη γραμμή που θα επηρεαστεί άμεσα είναι το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, την ώρα που τα ανατολικά τμήματα θα βρεθούν υπό την επίδραση νοτιάδων και αυξημένης υγρασίας.

Η «πυριτιδαποθήκη» των θερμών θαλασσών

Ο καθοριστικός παράγοντας που ανησυχεί τους επιστήμονες εντοπίζεται στη θερμοκρασία της θάλασσας. Τόσο το Ιόνιο όσο και το Αιγαίο καταγράφουν πρωτοφανείς θερμικές επιβαρύνσεις, με τα επιφανειακά ύδατα να παραμένουν τοπικά έως και 3 με 5 βαθμούς θερμότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών.

Μόλις οι πρώτες ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια εισβάλουν πάνω από αυτές τις υδάτινες δεξαμενές θερμότητας, η απελευθέρωση ενέργειας και υδρατμών μπορεί να πυροδοτήσει εκρηκτική κυκλογένεση. Το σκηνικό αυτό δημιουργεί ευνοϊκό έδαφος για ισχυρά καταιγιδοφόρα συστήματα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές πλημμύρες, καθιστώντας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα μια κρίσιμη περίοδο για την εκδήλωση ακραίων φαινομένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Εκκένωσε συνοριακά περάσματα μετά από ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα της Πέμπτης

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε καθολικό μοναστήρι - Δύο νεκροί ιερείς, ένας σοβαρά τραυματίας

15:48WHAT THE FACT

Γερμανία: «Τρελάθηκε» ο ανιχνευτής μετάλλων σε χωράφι - Βρήκε θησαυρό με 934 ρωμαϊκά νομίσματα

15:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Άντι Κάρολ για την σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε από «διάσημο» φίλο της πρώην γυναίκας μου

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

15:26WHAT THE FACT

Εξαφάνιση 56χρονου από κρουαζιερόπλοιο: Η αδελφή του διαψεύδει τα προβλήματα στον γάμο - «Δεν ήταν στα καλά του»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Όμηρος, η τυφλή θαλάσσια χελώνα που ταξίδεψε από το Γύθειο στην Κορνουάλη

15:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαριάνα Κατσιμίχα: Τραγουδά τις «Ώρες Μικρές» και συγκινεί - Το μουσικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών – Κλήθηκε η αστυνομία

15:06WHAT THE FACT

Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

15:00ΥΓΕΙΑ

Επηρεάζει το έμβρυο η χρήση κινητού στην εγκυμοσύνη; Νέα έρευνα εγείρει ερωτήματα

14:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Ζάκερμπεργκ παρουσίασε τα νέα «έξυπνα» γυαλιά της Meta που φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη μπροστά στα μάτια μας

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη φυγόδικος είχε καταδικαστεί για ληστεία

14:56LIFESTYLE

Δήμητρα Πέτσα: Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που έγινε viral στο Λονδίνο με το «μητρικό γάλα» να τρέχει από τα ρούχα - Βίντεο

14:54ANNOUNCEMENTS

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

15:06WHAT THE FACT

Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα» - Τι είπε για την κβαντική ιατρική

15:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαριάνα Κατσιμίχα: Τραγουδά τις «Ώρες Μικρές» και συγκινεί - Το μουσικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Όμηρος, η τυφλή θαλάσσια χελώνα που ταξίδεψε από το Γύθειο στην Κορνουάλη

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης – Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση και το επίδομα θέρμανσης

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ