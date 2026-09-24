Επηρεάζει το έμβρυο η χρήση κινητού στην εγκυμοσύνη; Νέα έρευνα εγείρει ερωτήματα

Μια νέα ανασκόπηση εντόπισε πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της έντονης χρήσης κινητού και ορισμένων εκβάσεων της εγκυμοσύνης, ωστόσο τα αποτελέσματα των μελετών ήταν αντικρουόμενα και δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι η ακτινοβολία των κινητών προκαλεί βλάβες.

Τα ευρήματα δικαιολογούν τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας, αλλά δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας για τη συνήθη χρήση του κινητού.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Η συστηματική ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, εξέτασε 20 μελέτες σχετικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου από την μητέρα και τις εκβάσεις της εγκυμοσύνης. Αρκετές από αυτές δεν ανέφεραν σημαντικές συσχετίσεις. Άλλες συνέδεσαν την παρατεταμένη ή συχνή χρήση με μεταβολές στην λειτουργία της καρδιάς του εμβρύου ή του νεογνού και με αυξημένη πιθανότητα πρόωρου τοκετού (δηλαδή τοκετού πριν από την 37η εβδομάδα κύησης).

Τα καρδιακά ευρήματα αφορούσαν μετρήσεις της καρδιακής λειτουργίας. ΔΕΝ αποδεικνύουν ότι η χρήση κινητού προκαλεί συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες. Επίσης, η ανασκόπηση δεν προσδιόρισε πόσα λεπτά ημερήσιας χρήσης ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο, ούτε υπολόγισε κάποια αξιόπιστη αύξηση του κινδύνου για μια συγκεκριμένη εγκυμοσύνη.

Βλάπτει το έμβρυο η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων;

Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, μια μορφή μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Σε αντίθεση με τις ακτίνες Χ, τα πεδία αυτά δεν διαθέτουν αρκετή ενέργεια, ώστε να διασπάσουν άμεσα τους χημικούς δεσμούς στο DNA. Η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες πολύ υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των ιστών, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι η έκθεση που προκύπτει από τη συνήθη χρήση κινητού βλάπτει το έμβρυο.

Μια άλλη πρόκληση είναι η μέτρηση της ακτινοβολίας, που δέχεται πραγματικά το έμβρυο. Ο χρόνος που αφιερώνεται σε κλήσεις, στην περιήγηση στο διαδίκτυο ή στην παρακολούθηση βίντεο δεν αποτελεί άμεσο μέτρο της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η θέση του τηλεφώνου, η ισχύς του σήματος και η τεχνολογία του δικτύου επηρεάζουν επίσης την έκθεση.

Η έντονη χρήση κινητού ενδέχεται, επιπλέον, να αντικατοπτρίζει την παρατεταμένη καθιστική ζωή, τη διαταραγμένη ποιότητα ύπνου ή άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής που επηρεάζουν την έκβαση της εγκυμοσύνης ανεξάρτητα από την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες.

Πώς συγκρίνονται τα ευρήματα με προγενέστερες έρευνες;

Μια συστηματική ανασκόπηση 18 μελετών, που πραγματοποιήθηκε το 2024, διαπίστωσε ότι τα στοιχεία σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και εκβάσεις όπως ο πρόωρος τοκετός, το χαμηλό βάρος γέννησης και η αποβολή είναι εξαιρετικά αβέβαια, εν μέρει λόγω των ανεπαρκών μετρήσεων της έκθεσης και των ασυνεπών αποτελεσμάτων. Η νέα ανασκόπηση εφιστά την προσοχή σε πιθανές επιδράσεις στην καρδιά του εμβρύου και στην μικρότερη διάρκεια της κύησης, ωστόσο δεν αίρει τις προηγούμενες αβεβαιότητες, ούτε τεκμηριώνει αιτιώδη συνάφεια.

Οι τρέχουσες οδηγίες για τη δημόσια υγεία δεν αναγνωρίζουν τη συνήθη έκθεση σε κινητά τηλέφωνα ως αποδεδειγμένο κίνδυνο για την εγκυμοσύνη. Τα νέα ευρήματα αποτελούν κίνητρο για περισσότερη έρευνα και όχι βάση για τον ισχυρισμό, ότι οι έγκυες πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.

Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο χρήσης του κινητού σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όριο ημερήσιου χρόνου χρήσης για την πρόληψη επιπλοκών της εγκυμοσύνης, που σχετίζονται με την ακτινοβολία. Εάν προτιμάτε να μειώσετε την έκθεση για προληπτικούς λόγους, μερικές απλές επιλογές είναι οι εξής:

Χρησιμοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση ή ενσύρματα ακουστικά για τις μεγάλης διάρκειας κλήσεις.

Αποφύγετε να κρατάτε το κινητό τηλέφωνο κολλημένο στην κοιλιά σας όταν αυτό εκπέμπει σήμα.

Τοποθετήστε το κινητό πιο μακριά όταν δεν το χρειάζεστε ή ενεργοποιήστε την λειτουργία πτήσης (airplane mode) όταν δεν απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο.

Αυτά τα μέτρα μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποιο από αυτά προλαμβάνει τον πρόωρο τοκετό ή προβλήματα υγείας του εμβρύου. Τα διαλείμματα από την παρατεταμένη καθιστική στάση και η κατάλληλη σωματική δραστηριότητα είναι ωφέλιμα για την υγεία κατά την εγκυμοσύνη, ανεξάρτητα από την ακτινοβολία του κινητού.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι επικίνδυνο το γεγονός ότι χρησιμοποιούσα συχνά το κινητό πριν μάθω ότι είμαι έγκυος;

Η ανασκόπηση δεν δείχνει ότι η προηγούμενη συνήθης χρήση κινητού τηλεφώνου έβλαψε το μωρό σας. Δεν υπάρχει λόγος να υποθέσετε, ότι θα υπάρξει δυσμενής έκβαση μόνο και μόνο λόγω του χρόνου χρήσης της οθόνης. Συνεχίστε την τακτική προγεννητική παρακολούθηση.

Η μετάβαση στο δίκτυο 5G ή 6G μεταβάλλει τον κίνδυνο για την εγκυμοσύνη;

Η ανασκόπηση δεν διαπιστώνει κάποιον κίνδυνο ειδικά για την εγκυμοσύνη που να οφείλεται στο 5G ή 6G. Τα διαφορετικά δίκτυα ενδέχεται να μεταβάλλουν τα πρότυπα έκθεσης, αλλά δεν έχει αποδειχθεί κάποιο όριο, πέραν του οποίου η τυπική χρήση κινητού προκαλεί βλάβη στο έμβρυο.

Πρέπει να κάνω επιπλέον υπερηχογραφήματα εμβρύου λόγω της χρήσης κινητού;

Η χρήση κινητού από μόνη της δεν αποτελεί τεκμηριωμένη ένδειξη για τη διενέργεια επιπλέον υπερηχογραφημάτων. Ο/η γυναικολόγος και μαιευτήρας σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τον έλεγχο, με βάση την πορεία της εγκυμοσύνης σας και τυχόν κλινικές ανησυχίες.

Συμπέρασμα

Νέα ανασκόπηση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έντονη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την εγκυμοσύνη, αλλά δεν αποδεικνύει την πρόκληση βλάβης από τη συνήθη έκθεση. Τα απλά προληπτικά μέτρα είναι προαιρετικά. Η καθιερωμένη προγεννητική φροντίδα παραμένει η προτεραιότητα.

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