Ηράκλειο Κρήτης: Άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών – Κλήθηκε η αστυνομία

Snapshot Σε λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης σημειώθηκε άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών που οδήγησε σε αστυνομική παρέμβαση.

Ο καυγάς ξεκίνησε όταν ένας μαθητής χτύπησε άλλο παιδί μέσα στο σχολείο.

Οι καθηγητές προσπάθησαν να διαχειριστούν το περιστατικό και ζήτησαν από την παρέα του θύματος να αποχωρήσει.

Η παρέα αρνούνταν να φύγει, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η αστυνομία επενέβη και το πλήθος των μαθητών διαλύθηκε ομαλά. Snapshot powered by AI

Άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα να κληθεί να παρέμβει η αστυνομία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας μαθητής χτύπησε άλλο παιδί από το σχολείο, με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι καθηγητές.

Έπειτα η παρέα του θύματος παρέμεινε έξω από το σχολικό κτήριο προκειμένου να περιμένει το άτομο που χτύπησε τον φίλο τους για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι καθηγητές τους ζήτησαν να αποχωρήσουν κάτι που, όμως, αρνούνταν να κάνουν.

Τότε, στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία προκειμένου το συγκεντρωμένο πλήθος των μαθητών να... διαλυθεί ησύχως, όπως και έγινε.

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