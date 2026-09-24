Ηράκλειο Κρήτης: Άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών – Κλήθηκε η αστυνομία
Πώς σημειώθηκε το περιστατικό
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Σε λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης σημειώθηκε άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών που οδήγησε σε αστυνομική παρέμβαση.
- Ο καυγάς ξεκίνησε όταν ένας μαθητής χτύπησε άλλο παιδί μέσα στο σχολείο.
- Οι καθηγητές προσπάθησαν να διαχειριστούν το περιστατικό και ζήτησαν από την παρέα του θύματος να αποχωρήσει.
- Η παρέα αρνούνταν να φύγει, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος.
- Η αστυνομία επενέβη και το πλήθος των μαθητών διαλύθηκε ομαλά.
Άγριος καυγάς μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα να κληθεί να παρέμβει η αστυνομία.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας μαθητής χτύπησε άλλο παιδί από το σχολείο, με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι καθηγητές.
Έπειτα η παρέα του θύματος παρέμεινε έξω από το σχολικό κτήριο προκειμένου να περιμένει το άτομο που χτύπησε τον φίλο τους για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι καθηγητές τους ζήτησαν να αποχωρήσουν κάτι που, όμως, αρνούνταν να κάνουν.
Τότε, στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία προκειμένου το συγκεντρωμένο πλήθος των μαθητών να... διαλυθεί ησύχως, όπως και έγινε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
15:06 ∙ WHAT THE FACT
Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ
14:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Συνελήφθη φυγόδικος είχε καταδικαστεί για ληστεία
14:54 ∙ ANNOUNCEMENTS
Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ
11:58 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;
15:06 ∙ WHAT THE FACT
Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ
12:43 ∙ WHAT THE FACT
Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό
14:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ